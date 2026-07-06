Οπλοκατοχή αστυνομικών: Υποσχέθηκε ψυχομετρικά ανά τριετία ο Φυτιρής

Πρόταση για αυστηρότερους και επαναλαμβανόμενους ελέγχους στην οπλοκατοχή αστυνομικών προανήγγειλε ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.

Το ζήτημα τέθηκε με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά έμφυλης βίας και ειδικότερα την υπόθεση στη Λεμεσό, όπου αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του. Ερωτηθείς κατά πόσο διενεργούνται ψυχομετρικοί έλεγχοι για την κατοχή οπλισμού από μέλη της Αστυνομίας, ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, ανέφερε ότι τέτοιοι έλεγχοι γίνονται κατά την ένταξη στο σώμα, αλλά όχι περιοδικά για την κατοχή υπηρεσιακού οπλισμού. Στην ερώτηση κατά πόσο θα έπρεπε να γίνονται, απάντησε καταφατικά.

Παρεμβαίνοντας, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με την Αστυνομία, είναι να προωθηθούν αλλαγές ώστε οι έλεγχοι να διενεργούνται ανά τριετία. Όπως είπε, το θέμα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό και οι σχετικές ρυθμίσεις θα προωθηθούν το συντομότερο δυνατόν.

Να σημειωθεί ότι πρόταση κινείται στην κατεύθυνση εισήγησης που είχε καταθέσει η συντεχνία «Ισότητα», η οποία ζητούσε την καθιέρωση περιοδικών ψυχολογικών αξιολογήσεων και συχνότερης επανεξέτασης της καταλληλότητας των αστυνομικών που φέρουν υπηρεσιακό οπλισμό.

18.409 υποθέσεις σε πέντε χρόνια

Ο κ. Αρναούτης ανέφερε, παράλληλα, ότι η Αστυνομία παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το θέμα της οπλοκατοχής, σημειώνοντας ότι υπήρξαν στο παρελθόν περιπτώσεις μελών της δύναμης που χρησιμοποίησαν όπλο εκτός υπηρεσιακών αναγκών. Όπως τόνισε, όταν κρίνεται αναγκαίο, η Αστυνομία δεν διστάζει να αφαιρέσει οπλισμό από μέλη της.

Σε σχέση με περιστατικά βίας στην οικογένεια, ο Αρχηγός Αστυνομίας σημείωσε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η αφαίρεση οποιουδήποτε όπλου από πρόσωπο που εμπλέκεται σε τέτοια υπόθεση, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για αστυνομικό ή πολίτη και ανεξαρτήτως αν το όπλο είναι υπηρεσιακό, κυνηγετικό ή άλλης μορφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή, από το 2021 μέχρι το 2026 καταγράφηκαν 18.409 υποθέσεις βίας στην οικογένεια, έγιναν 3.674 συλλήψεις, εκδόθηκαν 2.858 διατάγματα αποκλεισμού θυτών και 373 δικαστικά διατάγματα. Ο κ. Αρναούτης διευκρίνισε ότι οι υποθέσεις δεν ταυτίζονται με τις συλλήψεις, καθώς σε ορισμένα περιστατικά μπορεί να μην απαιτείται σύλληψη.

Για τις γυναικοκτονίες, ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι το 2020 καταγράφηκαν πέντε υποθέσεις με τρεις καταδίκες, το 2021 άλλες πέντε με τέσσερις καταδίκες, το 2022 δύο υποθέσεις με δύο καταδίκες, το 2023 μία υπόθεση με τον δράστη να καταζητείται, το 2024 μία υπόθεση υπό διερεύνηση και το 2025 τρεις υποθέσεις, επίσης υπό διερεύνηση.

Τα στοιχεία τα πήρα από το ρεπορτάζ του συναδέλφου και την απομαγνητοφώνηση της συνεδρίας.