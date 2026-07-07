Επιμένουν τα προβλήματα στη λήψη ιδιωτικών καναλιών – «Δεν χρειάζονται νέες κεραίες», λέει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Συνεχίζονται τα προβλήματα για αρκετά νοικοκυριά μετά τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης της HELLAS SAT, καθώς πολλοί τηλεθεατές εξακολουθούν να αδυνατούν να λαμβάνουν μέσω κεραίας το σήμα των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, παρά τον επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών τους. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μέρος του κοινού, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα προβλήματα δεν έχουν κοινή αιτία και σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να επιλυθούν χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις.

«Είναι και η δική μας ανησυχία και αντιλαμβανόμαστε τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες», δήλωσε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Ανδρόνικος Κάκκουρας.

Όπως εξήγησε, στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί η εκ νέου αναζήτηση και ο συντονισμός των τηλεοπτικών καναλιών στις νέες συχνότητες, διαδικασία που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι οι πολίτες. Οι τηλεοράσεις των τελευταίων έξι έως επτά ετών υποστηρίζουν το νέο πρότυπο μετάδοσης, ενώ οι παλαιότερες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται εξωτερικό αποκωδικοποιητή.

Ωστόσο, όταν το πρόβλημα επιμένει μετά τον επανασυντονισμό, η αιτία συνήθως εντοπίζεται στην εσωτερική εγκατάσταση της κατοικίας.

«Τα προβλήματα προέρχονται από κακής ποιότητας καλωδιώσεις που υπάρχουν μέσα στα σπίτια μας και θα πρέπει, με τη βοήθεια τεχνικού, να διαπιστωθεί αν το σήμα φτάνει μέχρι την τηλεόραση», ανέφερε.

Ο κ. Κάκκουρας διευκρίνισε ότι δεν απαιτείται αντικατάσταση της κεραίας, απορρίπτοντας τις σχετικές πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες.

«Οι κεραίες δεν χρειάζεται να αλλάσσονται. Μπορεί όμως να χρειαστεί να διορθωθεί η κατεύθυνσή τους, εάν έχει μετακινηθεί λόγω παλαιότητας ή καιρικών συνθηκών», σημείωσε.

Απαντώντας στις διαμαρτυρίες πολιτών ότι μέχρι πρόσφατα λάμβαναν κανονικά τα κανάλια χωρίς προβλήματα, εξήγησε ότι η μετάβαση όλων των ιδιωτικών σταθμών σε μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (HD) καθιστά το νέο σύστημα πιο απαιτητικό ως προς την ποιότητα του σήματος.

«Το κέρδος που έχουμε από το νέο πρότυπο μετάδοσης είναι η πολύ καλύτερη εμπειρία τηλεθέασης. Όμως η ευαισθησία του νέου προτύπου είναι μεγαλύτερη και εκεί που παλιά δεν παρουσιάζονταν προβλήματα, τώρα εμφανίζονται λόγω της ποιότητας της εγκατάστασης», είπε.

Ο αναπληρωτής διευθυντής αποκάλυψε ακόμη ότι παρουσιάστηκε πρόσθετο τεχνικό πρόβλημα σε ορισμένες τηλεοράσεις που είχαν εισαχθεί από την Ελλάδα, καθώς ήταν προγραμματισμένες με διαφορετικές ρυθμίσεις χώρας.

«Ορισμένες συσκευές ήταν προγραμματισμένες με χώρα την Ελλάδα. Το πρόβλημα ξεπεράστηκε δίνοντας οδηγίες στους τηλεθεατές να αλλάξουν τη χώρα στις ρυθμίσεις σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία ή η Ιρλανδία», εξήγησε.

Σε σχέση με τις αναφορές τηλεθεατών ότι μετά τον νέο συντονισμό εμφανίζονται δεκάδες τουρκικά κανάλια, ο κ. Κάκκουρας διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένοι σταθμοί εκπέμπουν εδώ και χρόνια από τα κατεχόμενα και απλώς εμφανίζονται πλέον στη νέα λίστα καναλιών μετά τον επανασυντονισμό.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι μετρήσεις του Τμήματος δεν καταδεικνύουν πρόβλημα στην εκπομπή του σήματος.

«Αυτό που μετρούμε είναι ότι το σήμα της HELLAS SAT είναι αρκετά ποιοτικό. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το νέο πρότυπο μετάδοσης και την ευαισθησία των δεκτών λόγω της μετάδοσης των προγραμμάτων σε υψηλή ευκρίνεια», ανέφερε.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της HELLAS SAT για τεχνική καθοδήγηση, ενώ τόνισε ότι όταν απαιτείται επέμβαση τεχνικού, αυτός οφείλει να παραδίδει πλήρως λειτουργική την εγκατάσταση.

«Εφόσον έρθει κάποιος εγκαταστάτης και πληρωθεί από τον κόσμο, δεν πρέπει να φύγει αν δεν λύσει το πρόβλημα. Αν χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση, μπορεί να επικοινωνεί με τους τεχνικούς της HELLAS SAT», είπε.

Καταλήγοντας, ο κ. Κάκκουρας ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν καθημερινά την εξέλιξη της κατάστασης και δεν αποκλείουν περαιτέρω παρεμβάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη ηλικιωμένων και ευάλωτων πολιτών που δυσκολεύονται να προχωρήσουν μόνοι τους στις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες.