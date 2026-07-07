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Στο κελί για 7 μέρες 18χρονος για την επίθεση στον 47χρονο Τ/κ στην Αγία Νάπα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι έρευνες του ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζονται, ενώ οι τέσσερις ύποπτοι ερευνώνται για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Διάταγμα επταήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εναντίον του 18χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας ως τέταρτος ύποπτος για την υπόθεση άγριας επίθεσης και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε 47χρονο στην επαρχία Αμμοχώστου.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζονται, ενώ οι τέσσερις ύποπτοι ερευνώνται για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψη του 18χρονου είναι η τέταρτη σύλληψη για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο ύποπτος συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Εναντίον των τεσσάρων υπόπτων η αστυνομία διερευνά αδικήματα που αφορούν πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

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