Τραμπ: «Πλησιάζουμε πιο κοντά» σε μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία - Στο τραπέζι του ΝΑΤΟ ο τερματισμός του πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι «πλησιάζουμε πιο κοντά από όσο συνειδητοποιούν οι άνθρωποι» σε μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα αναφερθεί στο ζήτημα στις συναντήσεις που θα έχει κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τις ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο, αν και δεν έδωσε διευκρινίσεις για το σχόλιό του.

Στο μεταξύ στη Ρωσία ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε ότι εκτιμά πως η θέση των ΗΠΑ για την επίλυση της κρίσης παραμένει αμετάβλητη.

Όμως ο Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στους Financial Times, εκτίμησε πως ο Τραμπ βλέπει τη σύγκρουση υπό διαφορετικό πρίσμα μετά τις πρόσφατες επιτυχίες που έχει καταγράψει η Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι πλησιάζουμε πιο κοντά από όσο συνειδητοποιούν οι άνθρωποι. Και ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να τελειώσει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν την 4η Ιουλίου ήταν «καλή». Όπως εξήγησε το Κρεμλίνο, η συνομιλία διήρκεσε 85 λεπτά και σε αυτή ο Αμερικανός πρόεδρος προσέφερε τη βοήθειά του στην εξεύρεση τρόπου για την επίτευξη ειρήνης.

«Και ο πρόεδρος Ζελένσκι στην πραγματικότητα θέλει να τελειώσει τώρα (ο πόλεμος). Και θα πάμε στο ΝΑΤΟ και θα μιλήσουμε για αυτό και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Πιστεύω ότι θα τον τελειώσουμε. Είναι μια φρικτή κατάσταση», κατέληξε.

Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του αύριο Τετάρτη στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι στόχος των συνομιλιών είναι να δοθεί νέα ώθηση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιθανόν να έχει νέα συνομιλία με τον Πούτιν αφού συναντηθεί με τον Ζελένσκι.

Σταθερή η αμερικανική στάση, εκτιμά το Κρεμλίνο

Στη Μόσχα ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος και ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές «στο άμεσο μέλλον» και ότι η Ρωσία εκτιμά πως η στάση του Αμερικανού προέδρου παραμένει σταθερή αναφορικά με τον πόλεμο.

«Ξέρετε, ο πρόεδρος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει μια μάλλον συνεπή στάση και όλα αυτά τα αποκυήματα αναφορικά με το ότι αλλάζει απόψεις σαν ανεμοδούρα είναι, φυσικά, αναληθή», τόνισε ο Πεσκόφ.

«Είναι συνεπής και σίγουρος ότι κατανοεί τι συμβαίνει, αλλά, το πιο σημαντικό, είναι πως είναι ανοιχτός να ακούσει τις πληροφορίες που του μεταφέρει ο Πούτιν», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Και ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «πολύ καλή» τη συνομιλία που είχε με τον Τραμπ το Σαββατοκύριακο. Στις δηλώσεις του στους Financial Times ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Τραμπ του είπε επίσης ότι η Ουκρανία «τα πάει πολύ καλά» στην εκστρατεία της με μεγάλου βεληνεκούς drones εναντίον στόχων του πετρελαϊκού τομέα της Ρωσίας, η οποία έχει προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων στη χώρα.

Όταν ρωτήθηκε αν το γεγονός αυτό αρκεί για να σταθεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο πλευρό της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι απάντησε πως εκτιμά ότι ο Τραμπ βλέπει τον πόλεμο υπό νέο πρίσμα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει επιτυχία», σχολίασε.

«Αυτό σχετίζεται με πολλά πράγματα, όχι μόνο με την προσωπικότητά του, αλλά και με το γεγονός ότι πλησιάζουν οι (ενδιάμεσες) εκλογές στις ΗΠΑ, με το στάτους του, με την άποψή του για το πώς μπορεί να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ