Ασπίδα για τους Κύπριους ταξιδιώτες και στήριξη εκατομμυρίων για τις πυρκαγιές

Της απεσταλμένης μας στο Στρασβούργο, Μαρίνας Σχίζα

Με δύο αποφάσεις που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε σήμερα σαφές μήνυμα: περισσότερη προστασία στις μετακινήσεις των Ευρωπαίων και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Για την Κύπρο, οι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ως νησιωτικό κράτος που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αερομεταφορές, η ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών αφορά χιλιάδες πολίτες που ταξιδεύουν καθημερινά προς και από την Ευρώπη.

Οι νέοι κανόνες για τις αεροπορικές μετακινήσεις ενισχύουν την προστασία των επιβατών σε περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων, ακυρώσεων και προβλημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Παράλληλα, προβλέπουν πιο ξεκάθαρες διαδικασίες για την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης, ώστε οι πολίτες να μην χάνονται σε πολύπλοκες διαδικασίες όταν ζητούν τα δικαιώματά τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόνοια για τις οικογένειες, καθώς προβλέπεται ότι παιδιά κάτω των 14 ετών θα μπορούν να κάθονται δίπλα στον συνοδό τους χωρίς πρόσθετη χρέωση, ενώ ενισχύεται η διαφάνεια στις τιμές των εισιτηρίων.

Η μάχη κατά των πυρκαγιών περνά από την Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έστειλε μήνυμα στήριξης προς τις χώρες που επλήγησαν από σοβαρές φυσικές καταστροφές, με την Κύπρο να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που λαμβάνουν ευρωπαϊκή βοήθεια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αποτελεί σημαντική ανάσα για τις πληγείσες περιοχές, αλλά και αναγνώριση ότι οι χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν πλέον μια νέα πραγματικότητα: συχνότερους καύσωνες, μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης μεγάλων πυρκαγιών.

Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση μετά την καταστροφή, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη επένδυση στην πρόληψη. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η ταχύτερη κινητοποίηση ευρωπαϊκών μηχανισμών βοήθειας.

Στο επίκεντρο οι πυροσβέστες – Ευρωπαϊκή δύναμη άμεσης επέμβασης για τις πυρκαγιές

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις πυρκαγιές: των πυροσβεστών. Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τις δασικές πυρκαγιές δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, στην ταχεία αντίδραση και στη στήριξη των εθνικών πυροσβεστικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει σημαντικά την προετοιμασία της για την αντιπυρική περίοδο, με εκατοντάδες πυροσβέστες από διαφορετικά κράτη μέλη να τοποθετούνται εκ των προτέρων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όταν ξεσπά μια μεγάλη πυρκαγιά. Για το 2026, προβλέπεται η προώθηση 777 πυροσβεστών από 14 ευρωπαϊκές χώρες σε χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή υποστήριξη περιλαμβάνει εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ελικόπτερα, εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και χρήση σύγχρονων εργαλείων παρακολούθησης, όπως δορυφορικά δεδομένα και συστήματα πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιων

Για την Κύπρο, η ενίσχυση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και της μορφολογίας του εδάφους. Η δημιουργία περιφερειακού κόμβου πυρόσβεσης στην Κύπρο αποτελεί επίσης σημαντικό βήμα, καθώς ενισχύει τον ρόλο του νησιού ως σημείου συντονισμού για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν ακόμη ότι η προστασία των πυροσβεστών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, καθώς εργάζονται σε ακραίες συνθήκες και εκτίθενται καθημερινά σε κινδύνους για την υγεία τους. Η συζήτηση στην Ευρώπη στρέφεται πλέον όχι μόνο στον αριθμό των μέσων πυρόσβεσης, αλλά και στην καλύτερη εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια των ανθρώπων που καλούνται να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες.