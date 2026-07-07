Σήμα στήριξης στον ΟΚΥπΥ από το Προεδρικό

Σαφές μήνυμα στήριξης προς τον ΟΚΥπΥ φαίνεται να εξέπεμψε η σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, καθώς και της ηγεσίας του Οργανισμού. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η πορεία αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, η οικονομική τους κατάσταση, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του ΟΚΥπΥ.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η διοίκηση του ΟΚΥπΥ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρμόδιους υπουργούς για την πρόοδο του αναπτυξιακού προγράμματος του Οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικού ύψους €126 εκατ. που βρίσκονται σε εξέλιξη σε δημόσια νοσηλευτήρια σε ολόκληρη την Κύπρο. Παρουσιάστηκε επίσης η εικόνα της λειτουργίας των νοσοκομείων, καθώς και οι βασικές προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο Οργανισμός στην προσπάθειά του να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτονόμησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», από πλευράς κυβέρνησης εκφράστηκε θετική διάθεση απέναντι σε συγκεκριμένα αιτήματα που υπέβαλε ο ΟΚΥπΥ και αφορούν τόσο τη λειτουργία όσο και τη χρηματοοικονομική του πορεία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνάντηση καταγράφηκε κοινή αντίληψη ως προς την ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του ΓεΣΥ και να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε και στο ζήτημα της αποζημίωσης του ΟΚΥπΥ από τον ΟΑΥ, ένα θέμα που η διοίκηση του Οργανισμού έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει ως κομβικής σημασίας για τα οικονομικά των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη διάρκεια της σύσκεψης διαπιστώθηκε ουσιαστική σύγκλιση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών ως προς την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθηθεί, χωρίς ωστόσο να ανακοινωθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αποζημίωση που λαμβάνει ο ΟΚΥπΥ από τον ΟΑΥ βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο των συζητήσεων για την οικονομική πορεία του Οργανισμού. Η διοίκηση έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το ισχύον μοντέλο δεν αντανακλά πλήρως το κόστος λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων, θέση που έχει συνδέσει με τις σημαντικές ετήσιες οικονομικές απώλειες που καταγράφει ο Οργανισμός.

Παράλληλα, στη σύσκεψη επαναβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για συνέχιση της πορείας αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, με έμφαση τόσο στην αναβάθμιση των υποδομών όσο και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους ασθενείς. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ανασκόπηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και των επόμενων βημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους.

Η σημερινή συνάντηση στο Προεδρικό εκλαμβάνεται ως μία ακόμη ένδειξη ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να παρακολουθεί στενά την πορεία του ΟΚΥπΥ, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Οργανισμός καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες, τις μεγάλες επενδύσεις που υλοποιεί και στην προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών του.