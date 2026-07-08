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«Ανθρώπινο λάθος» στη CYTA: Χρέωνε €15 για δωρεάν ταυτοποίηση - Πώς θα επιστραφούν τα χρήματα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ

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Πελάτης απευθύνθηκε στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και η εταιρεία εντόπισε τη λανθασμένη χρέωση

Σε χρέωση ύψους €15 για τη διαδικασία ταυτοποίησης προπληρωμένων καρτών κινητής τηλεφωνίας προχωρούσε το τελευταίο διάστημα η CYTA παρά το γεγονός ότι η διαδικασία προβλέπεται να παρέχεται δωρεάν.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της CYTA, αναφέροντας ότι η χρέωση εφαρμοζόταν για διάστημα περίπου 5 ημερών και το απόδωσε σε ανθρώπινο λάθος, ενώ διευκρίνισε ότι έχει ήδη τερματιστεί.

«Εκ παραδρομής, για κάποιες ημέρες, εφαρμοζόταν αυτή η χρέωση, αλλά έχει ήδη σταματήσει», ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι πελάτες επηρεάστηκαν θα λάβουν πίσω το ποσό που τους χρεώθηκε, μέσω πίστωσης στον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

Ο εκπρόσωπος της CYTA ανέφερε ότι η λανθασμένη χρέωση διήρκεσε περίπου ένα πενθήμερο και σταμάτησε μόλις έγινε αντιληπτή, ενώ άρχισε παράλληλα η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων.

Η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να δώσει ακριβή αριθμό επηρεαζόμενων πελατών, με τον εκπρόσωπό της να εκτιμά ότι δεν ήταν πολλοί.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα ήρθε στην αντίληψη της CYTA αφού αποτάθηκε πελάτης στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπενθυμίζεται ότι, σε ανακοίνωσή του στις 17 Ιουλίου 2025, το Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων είχε διευκρινίσει ότι η ταυτοποίηση των προπληρωμένων καρτών κινητής τηλεφωνίας είναι υποχρεωτική και ότι η σχετική διαδικασία είναι δωρεάν.

Η υποχρέωση ταυτοποίησης προέκυψε βάσει του Νόμου 63(Ι)/2024 και αφορούσε όλους τους κατόχους ή χρήστες καρτών SIM και eSIM προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας.

 

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