Τελεσίγραφο Ένωσης Δήμων στην Κυβέρνηση: Στο τραπέζι δυναμικές κινητοποιήσεις - Tι λένε για κρατική χορηγία, απόβλητα και διοικητική αυτοτέλεια

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης όλων των δημάρχων την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 8:30 το πρωί, στο Δημοτικό Μέγαρο Λατσιών, με αντικείμενο την εξέταση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη κλιμακωτών δυναμικών μέτρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρώτο στάδιο της προτεινόμενης αντίδρασης αποτελεί η πραγματοποίηση τρίωρης ειρηνικής διαμαρτυρίας, με στόχο –όπως αναφέρεται– την προάσπιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των δήμων, καθώς και των συμφερόντων των δημοτών.

Η απόφαση για τη σύγκληση της έκτακτης σύσκεψης λήφθηκε ομόφωνα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, υπό το βάρος των εξελίξεων που αφορούν τη χρηματοδότηση, τη λειτουργική βιωσιμότητα και τη διοικητική ανεξαρτησία των δήμων.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης θα αποτελέσει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την κρατική χορηγία. Η Ένωση Δήμων επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με συγκεκριμένο οικονομικό δείκτη, ώστε να διασφαλίζεται σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη βάση των αρχών της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όπως σημειώνεται, το σχετικό αίτημα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέταση από την Κυβέρνηση.

Παράλληλα, η Ένωση επισημαίνει ότι η κρατική χορηγία ύψους 117 εκατ. ευρώ, η οποία περιλήφθηκε στον περί Δήμων Νόμο από το 2021 και είχε εξαρχής χαρακτηριστεί ανεπαρκής, έχει πλέον απολέσει περίπου το 18% της αγοραστικής της δύναμης εξαιτίας του πληθωρισμού, σύμφωνα με πρόσφατες οικονομοτεχνικές μελέτες της. Την ίδια ώρα, υποστηρίζει ότι δεν προωθείται ουσιαστική αναπροσαρμογή του ποσού, ώστε να αντισταθμιστεί έστω μέρος της απώλειας.

Κατά την Ένωση Δήμων, η ανεπαρκής κρατική χρηματοδότηση οδηγεί έμμεσα τους δήμους στην αύξηση φορολογιών, τελών και άλλων επιβαρύνσεων προς τους δημότες, εξέλιξη που –όπως τονίζει– δεν συνιστά ούτε δίκαιη ούτε ορθή λύση, καθώς οι πολίτες δεν πρέπει να επωμιστούν το κόστος της μη επαρκούς κρατικής στήριξης.

Στην ατζέντα της σύσκεψης περιλαμβάνεται επίσης το θέμα του Φόρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων. Η Ένωση κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στον κρατικό σχεδιασμό και καθυστερήσεις στη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, υποστηρίζοντας ότι ούτε η Τοπική Αυτοδιοίκηση ούτε οι πολίτες μπορούν να επιβαρυνθούν με το κόστος αυτών των καθυστερήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 23 εκατ. ευρώ λόγω των καθυστερήσεων, με την Ένωση να υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο κόστος δεν μπορεί να μετακυλιστεί στους δημότες.

Παράλληλα, οι δήμαρχοι θα εξετάσουν σειρά ζητημάτων που αφορούν τη διοικητική αυτοτέλεια των δήμων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι κρατικές παρεμβάσεις στις διαδικασίες προσλήψεων, προαγωγών και στα Σχέδια Υπηρεσίας, τα οποία εξακολουθούν να εξαρτώνται από εγκρίσεις υπουργείων.

Επί τάπητος θα τεθεί επίσης η προώθηση νομοσχεδίου που ρυθμίζει το ποσοστό του 40% επί των εξόδων προσωπικού, παρά τις προηγούμενες συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί στη Βουλή, καθώς και η πρόθεση σύνδεσης της καταβολής της κρατικής χορηγίας με τη συμμόρφωση των δήμων σε διοικητικούς ελέγχους.

Η Ένωση Δήμων εκφράζει την άποψη ότι οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα ως προς τον σεβασμό της θεσμικής, οικονομικής και διοικητικής ανεξαρτησίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προειδοποιεί ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην έκτακτη σύσκεψη θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα αντίδρασης των δήμων.