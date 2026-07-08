ΒΙΝΤΕΟ: Χάος στα πρατήρια της Ρωσίας - Δέρνονται στη μέση του δρόμου για να βάλουν βενζίνη!

Σε ολόκληρη την επικράτεια της Ρωσίας οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας με τα υψηλής τεχνολογία drons συνεχίζουν να κτυπούν διυλιστήρια προκαλώντας μια πρωτοφανή έλλειψη καυσίμων που δεν αγγίζουν μόνο την μετακίνηση των ανθρώπων αλλά δημιουργούνται παρενέργειες στην τόσο στην παραγωγή όσο και την τροφοδοσία προιόντων σε όλη την χώρα

Σήμερα η Ουκρανία έπληξε δύο από το μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας στην πόλη Omsk της Σιβηρίας, σε μια απόσταση που ξεπερνά τα 2500 χλμ. , με αποτέλεσμα να σταματήσουν τη λειτουργία τους.

Κατά την διάρκεια της ημέρας χτυπήθηκαν τα διυλιστήρια στο Nizhnekamsk, Περιφέρεια Tatarstan και την Ufa, Περιφέρεια Bashkiria

Η όλη κατάσταση με τα Ρωσικά διυλιστήρια προκαλεί πλέον όχι απλώς δυσφορία στους Ρώσους πολίτες αλλά τους οδηγεί σε έντονες αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις στην προσπάθεια τους να γεμίσουν τα αυτοκίνητα τους με βενζίνη. Η κατάσταση στην χώρα συνεχώς επιδεινώνεται ενώ οι αρχές είναι αδύνατον να αλλάξουν το κλίμα που επικρατεί την δεδομένη στιγμή