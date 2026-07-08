Χριστοδουλίδης: Επιτυχής δοκιμασία για την Κύπρο η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τον απολογισμό της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντας την εξάμηνη θητεία επιτυχή δοκιμασία της ικανότητας της χώρας να διαχειρίζεται σημαντικές ευρωπαϊκές ευθύνες.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η εμπειρία και η πολιτική επιρροή που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα ενσωματωθούν πλέον στη μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή πολιτική του κράτους.

Μια Προεδρία σε περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας

Η Κύπρος ανέλαβε την εκ περιτροπής Προεδρία σε μια περίοδο που χαρακτηριζόταν από πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης, έντονη γεωπολιτική αστάθεια και αυξανόμενες πιέσεις στο διεθνές εμπορικό σύστημα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η χώρα απέδειξε ότι μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες διαπραγματεύσεις, να οικοδομεί συναινέσεις μεταξύ των κρατών-μελών και να συμβάλλει άμεσα στη λήψη αποφάσεων που διαμορφώνουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά.

Η κ. Ραουνά ανέφερε ότι η Προεδρία παρήγαγε «απτά, μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα» τόσο για την Κύπρο όσο και για την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το επίσημο πρόγραμμα της Προεδρίας επικεντρώθηκε σε πέντε βασικούς τομείς: την ασφάλεια και την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα, τη διεύρυνση, τα δικαιώματα των πολιτών και την προετοιμασία του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Πρόοδος στη διεύρυνση της ΕΕ

Η κυβέρνηση ανέδειξε τη διεύρυνση ως έναν από τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους καταγράφηκε πρόοδος.

Κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε την πρώτη διαπραγματευτική δέσμη κεφαλαίων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Παράλληλα, το Μαυροβούνιο έκλεισε προσωρινά τέσσερα διαπραγματευτικά κεφάλαια, ενώ άρχισαν οι εργασίες για την κατάρτιση της μελλοντικής Συνθήκης Προσχώρησής του.

Η ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας προχώρησε επίσης, μέσω μιας ακόμη διακυβερνητικής διάσκεψης και της προόδου που σημειώθηκε στη δέσμη των θεμελιωδών κεφαλαίων.

Η Κύπρος διαχειρίστηκε, επίσης, την αρχική φάση των διαπραγματεύσεων για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, καταθέτοντας προτάσεις που αποσκοπούν στο να αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες συζητήσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Άμυνα, μετανάστευση και ενιαία αγορά

Η ασφάλεια και η άμυνα αποτέλεσαν ακόμη έναν κεντρικό άξονα του κυβερνητικού απολογισμού.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα της στρατιωτικής κινητικότητας, καθώς και στις προσπάθειες δημιουργίας του κατάλληλου πλαισίου για την πρακτική εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Προεδρία προώθησε, επίσης, την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αμυντική ετοιμότητα και τις διαπραγματεύσεις για μέτρα που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις στην άμυνα και την υλοποίηση διασυνοριακών στρατιωτικών έργων.

Στο μεταναστευτικό, η Κύπρος εργάστηκε για την εφαρμογή του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότερη επιστροφή μεταναστών και στη στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Οι οικονομικές προτεραιότητες περιλάμβαναν τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.

Η κυβέρνηση προώθησε, παράλληλα, τον οδικό χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», ο οποίος αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη της ΕΕ.

Συμφωνίες με άμεσο αντίκτυπο στους Ευρωπαίους πολίτες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη συμφωνία για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία καλύπτει ζητήματα αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσεων, άρνησης επιβίβασης και προβλημάτων με τις αποσκευές των επιβατών.

Η Προεδρία εξασφάλισε, επίσης, πρόοδο σε σχέση με την Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού βασικών φαρμάκων.

Πρόοδος σημειώθηκε και στους επικαιροποιημένους κανόνες για τον συντονισμό των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Για πρώτη φορά, το Συμβούλιο υιοθέτησε συμπεράσματα που αφορούν ειδικά τη στέγαση, εξετάζοντας τις δημογραφικές αλλαγές και την ανάπτυξη στεγαστικών πολιτικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κοινωνικές προτεραιότητες περιλάμβαναν, επίσης, την ευημερία των παιδιών, την κοινωνική ένταξη και τη λήψη μέτρων κατά της διαδικτυακής βίας με θύματα κορίτσια.

Μόνιμες οι δομές της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η ολοκλήρωση της εξάμηνης θητείας δεν πρέπει να θεωρείται το τέλος της ευρωπαϊκής προσπάθειας της κυβέρνησης, αλλά «η αρχή μιας νέας ευθύνης».

Χαρακτήρισε την επιρροή και τη θεσμική εμπειρία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας ως εθνικό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει πλέον να αξιοποιηθεί για την προώθηση των στρατηγικών στόχων της Κύπρου και την επίτευξη πρακτικών οφελών για τους πολίτες.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει το χαρτοφυλάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων και να μετατρέψει τη Γραμματεία της Προεδρίας σε μόνιμη κρατική δομή.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η διατήρηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και των διοικητικών δικτύων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Προεδρίας.