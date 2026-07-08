Σημαντική πτώση την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο λόγω των εξελίξεων στο Ιράν

Σημαντική πτώση κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ακολουθώντας τις μεγάλες απώλειες που κατέγραψαν τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τερματισμό της εκεχειρίας με το Ιράν. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 305,98 μονάδες, σημειώνοντας ζημιές της τάξης του 2,01%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €538.590.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 179,96 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 2,05%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 3,07% και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 5,75%. Αντίθετα, κέρδη σημείωσε η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,52%, ενώ χωρίς μεταβολή παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €426.378 (τιμή κλεισίματος €9,805 – πτώση 1,11%), της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με €54.832 (τιμή κλεισίματος €1,555 – πτώση 5,76%), της Logicom με €20.979 (τιμή κλεισίματος €3,14 – πτώση 3,09%), της Atlantic Insurance με €8.781 (τιμή κλεισίματος €2,30 – άνοδος 0,88%) και της AIAS Investments με €6.029 (τιμή κλεισίματος €0,066 – πτώση 6,38%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 7 καθοδικά, ενώ 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 149.

Πηγή: ΚΥΠΕ