Έξυπνη γεωργία μέσω Κύπρου εξετάζει το Ισραήλ - Ιδέα για δημιουργία πρότυπης αγροτικής μονάδας

Σε διαδικασία εξέτασης των προοπτικών για τη δημιουργία μίας πρότυπης αγροτικής μονάδας επίδειξης στην Κύπρο, όπου θα παρουσιάζονται και θα δοκιμάζονται προηγμένες ισραηλινές γεωργικές τεχνολογίες, βρίσκεται η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο. Η προτεινόμενη εγκατάσταση φιλοδοξεί να αποτελέσει πλατφόρμα δοκιμών, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, αναδεικνύοντας την Κύπρο σε πύλη προώθησης καινοτόμων γεωργικών λύσεων προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι συγκεκριμένες προοπτικές βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που έγινε την Πέμπτη στη Λευκωσία, κατά την οποία παρουσιάστηκε η έκθεση «Προοπτικές Συνεργασίας Κύπρου–Ισραήλ στον Αγροτικό Τομέα». Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία «Φιλαγροτική», κατόπιν ανάθεσης της Πρεσβείας του Ισραήλ, διερευνά τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ στον αγροτικό τομέα μέσω της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Πύλη για γεωργία ακριβείας

Βασικός άξονας της μελέτης είναι η αξιολόγηση της σκοπιμότητας δημιουργίας μιας πρότυπης αγροτικής μονάδας επίδειξης στην Κύπρο. «Το Ισραήλ θέλει να καταστήσει την Κύπρο περιφερειακό κόμβο έξυπνων γεωργικών τεχνολογιών, για να έρχονται εδώ ενδιαφερόμενοι γεωργοί από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο και να ενημερώνονται. Την ίδια ώρα μπορούν και οι Κύπριοι γεωργοί να επωφεληθούν, εάν ενδιαφερθούν να αξιοποιήσουν αυτές τεχνολογίες», δήλωσε στον «Π» ο Σάββας Μαλιώτης, διευθυντής της «Φιλαγροτικής».

«Η ιδέα είναι να διασφαλιστεί μία συνεργασία μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ, μέσα από την οποία η Κύπρος να μπορεί να αξιοποιήσει τη γνώση και την τεχνολογία που εφαρμόζεται σήμερα στο Ισραήλ σε θέματα γεωργίας ακριβείας, όπως λογισμικά, αισθητήρες εδάφους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δορυφορικές φωτογραφίες», πρόσθεσε.

Προκλήσεις για τους αγρότες στην Κύπρο

Στην παρουσίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι του αγροτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, δημόσιων οργανισμών, της βιομηχανίας, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς και ειδικοί, οι οποίοι έχοντας υπόψη την πρόοδο της γεωργίας του Ισραήλ, εκφράστηκαν θετικά για την είσοδο ισραηλινών γεωργικών τεχνολογιών στο νησί. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις και υπέβαλαν εισηγήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις πρακτικές παραμέτρους της πρωτοβουλίας.

Ένα ζήτημα που θίχτηκε σε αυτό το μέρος της εκδήλωσης αφορούσε την παροχή νερού στην κυπριακή γεωργία. Μεταξύ άλλων τονίστηκε η ανάγκη σύνδεσης των τεχνολογιών αφαλάτωσης με γεωργικές μονάδες της Κύπρου. Την ίδια ώρα εκπρόσωποι των ερευνητικών κέντρων και ιδιώτες τόνισαν ότι είναι πολύ σημαντικό οι Κύπριοι γεωργοί να υιοθετήσουν γεωργικές τεχνολογίες, όμως πρέπει να ξεπεραστούν συγκεκριμένες δυσκολίες, όπως η μικρή έκταση γεωργικής γης και το υψηλό κόστος ενέργειας, τα οποία καθιστούν στα μάτια του μέσου Κύπριου γεωργού ασύμφορη την επένδυση σε αυτές τις τεχνολογίες. Τονίστηκε ότι οι τεχνολογίες υπάρχουν, αλλά οι Κύπριοι αγρότες δεν τις ακολουθούν, γι’ αυτό και πρέπει να βρεθούν οι λύσεις.

Η γεωργία ακριβείας εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στην άρδευση, τη λίπανση, τη φυτοπροστασία, την πρόβλεψη συγκομιδής και την υδροπονία.

Σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την πρεσβεία του Ισραήλ, οι εισηγήσεις και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συζήτηση θα αξιολογηθούν προσεκτικά στο πλαίσιο του σχεδιασμού των επόμενων βημάτων. Προσθέτει ότι σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, θα διερευνηθούν πρακτικοί τρόποι προώθησης της πρωτοβουλίας και υποστήριξης της ανάπτυξης ενός περιφερειακού κόμβου καινοτομίας για την έξυπνη γεωργία.

Αναφέρει ακόμα ότι η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες δυνατότητες εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ στον τομέα της αγροτικής καινοτομίας, προωθώντας βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, τη μεταφορά τεχνολογίας και την περιφερειακή συνεργασία με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης γεωργίας.

Βελτιστοποίηση της παραγωγής

Η γεωργία ακριβείας, η οποία βρίσκεται κάτω από την «ομπρέλα» της έξυπνης γεωργίας (smart farming), είναι μια σύγχρονη γεωργική πρακτική, που χρησιμοποιεί τεχνολογικά προηγμένα εργαλεία και τεχνικές για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, την αποδοτική χρήση των πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ξεκίνησε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1990, με την αξιοποίηση δορυφορικής τεχνολογίας, όπως τα πρώτα συστήματα GPS και οι χάρτες απόδοσης. Από τότε, οι δυνατότητες έχουν εξελιχθεί με την ενσωμάτωση αισθητήρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), λογισμικών ανάλυσης δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων παρατήρησης της Γης.

Προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, όπως η βελτιστοποίηση χρήσης εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα), η μείωση κόστους παραγωγής και καυσίμων, η αύξηση αποδόσεων και ποιότητας προϊόντων, η ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και της ασφάλειας τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση εκπομπών, αλλά και η στήριξη στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Η γεωργία ακριβείας εφαρμόζεται στην άρδευση ακριβείας, στη λίπανση και φυτοπροστασία με μεταβλητές δόσεις, στην ολοκληρωμένη διαχείριση εντόμων και ασθενειών με drones, αισθητήρες και εργαλεία AI, στην παρακολούθηση καλλιεργειών και πρόβλεψη συγκομιδής μέσω τηλεπισκόπησης και στην υδροπονία ακριβείας με αυτοματοποιημένα συστήματα θρέψης και ελέγχου περιβαλλοντικών συνθηκών.

Την ίδια ώρα όμως η υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας αντιμετωπίζει προκλήσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση, όπως η έλλειψη εκπαίδευσης και τεχνολογικής εξοικείωσης των παραγωγών και το υψηλό αρχικό κόστος εξοπλισμού.