Η Βουλή αποχαιρέτισε τη Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, τον Νίκο Σιακόλα και τον Γιώργο Τσαλακό

Τη βαθιά θλίψη της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον θάνατο της Τουρκοκύπριας δημοσιογράφου, συγγραφέως και ακτιβίστριας Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, του επιχειρηματία Νίκου Σιακόλα και του δημοσιογράφου Γιώργου Τσαλακού εξέφρασε η Πρόεδρος του κοινουβουλίου, Αννίτα Δημητρίου, σε αναφορά της προ της ημερησίας διατάξεως στη συνεδρία της Ολομέλειας του Σώματος.

Όπως είπε η Πρόεδρος της Βουλής, η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ με την πολύχρονη δημοσιογραφική και συγγραφική της δράση ανέδειξε το ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων και αγωνίστηκε για την ιστορική αλήθεια, την ειρήνη και τη συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων του νησιού μας ενώ με το ερευνητικό της έργο συνέβαλε ουσιαστικά στον εντοπισμό ομαδικών τάφων και στις προσπάθειες για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, τόσο Τουρκοκυπρίων όσο και Ελληνοκυπρίων.

Πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες της Ουλουντάγ, που της εμπιστεύονταν πολίτες και από τις δύο κοινότητες, οδήγησαν πολλές φορές τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων σε σημεία εκταφών ενώ η προσφορά της έτυχε διεθνούς αναγνώρισης και η ίδια τιμήθηκε με σημαντικά βραβεία. Το 2019 προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης.

"Με το έργο της, τις αξίες της και την αφοσίωσή της στις αρχές που με θάρρος υπηρέτησε, η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ αφήνει ανεκτίμητη παρακαταθήκη στην Κύπρο. Εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της", είπε η κ. Δημητρίου.

Για τον Νίκο Σιακόλα, η Πρόεδρος της Βουλής, δήλωσε ότι υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας και ένας από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης κυπριακής επιχειρηματικότητας.

Είπε ότι με διορατικότητα, εργατικότητα και προσήλωση στην καινοτομία, δημιούργησε έναν ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο, δραστηριοποιούμενο σε τομείς όπως το λιανικό εμπόριο, η ανάπτυξη ακινήτων, η φιλοξενία και οι επενδύσεις.

Η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι ο Νίκος Σιακόλας με το έργο του συνέβαλε ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της κυπριακής οικονομίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον ιδιωτικό τομέα της χώρας ενώ πέραν της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, διακρίθηκε για την κοινωνική του ευαισθησία και τη διαχρονική στήριξη πρωτοβουλιών στους τομείς της παιδείας, της υγείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Για τον Γιώργο Τσαλακό ανέφερε ότι υπήρξε μια διακεκριμένη παρουσία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης της Ελλάδας και κατόπιν και της Κύπρου και το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τη δημιουργία και την ανάπτυξη της ιδιωτικής τηλεόρασης στη χώρα μας.

Πρόσθεσε ότι στη μακρόχρονη επαγγελματική του πορεία εργάστηκε με ήθος και υπευθυνότητα, καλύπτοντας σημαντικά γεγονότα της πολιτικής και δημόσιας ζωής του τόπου ενώ με τη νηφαλιότητα, την ευσυνειδησία και την αφοσίωσή του στις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, συνέβαλε ουσιαστικά στην αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου.

"Εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους τους. Αιωνία ας είναι η μνήμη τους" είπε η Πρόεδρος της Βουλής.

ΚΥΠΕ