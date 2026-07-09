Ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο για τα έργα στρατηγικής σημασίας της Επαρχίας Πάφου

Ευρεία σύσκεψη για την πορεία προώθησης των σημαντικότερων έργων υποδομής της Επαρχίας Πάφου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε συνέχεια της σχετικής επιστολής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Υφυπουργός Τουρισμού, οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού, ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και αρμόδιοι λειτουργοί των εμπλεκόμενων Υπουργείων και Υπηρεσιών.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Μάη, τον Αντιπρόεδρο κ. Στέφανο Στεφάνου και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Λευτέρη Αριστοδήμου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε αναλυτικά η πορεία όλων των έργων που είχαν τεθεί στην επιστολή του Επιμελητηρίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και δύο επιπρόσθετα έργα ιδιαίτερης σημασίας: το έργο προστασίας και βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Iεροκηπίας και το έργο οδικής σύνδεσης του Αεροδρομίου Πάφου με τον κυκλικό κόμβο παρά τον ποταμό Έζουσα.

Οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ Πάφου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εκτενώς για την πρόοδο κάθε έργου, να θέσουν τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις της επιχειρηματικής κοινότητας και να ζητήσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την περαιτέρω ωρίμανση και υλοποίησή τους.

Συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας και της θεσμοθετημένης διαβούλευσης μεταξύ του ΕΒΕ Πάφου και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου των έργων, την επίλυση των εκκρεμοτήτων και όπου είναι δυνατόν, την επιτάχυνση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην έναρξη της υλοποίησής τους.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επανέλαβαν τη βούληση της Κυβέρνησης για προώθηση των έργων στρατηγικής σημασίας της Πάφου και διαβεβαίωσαν ότι τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και οι αρμόδιοι Υπουργοί θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση και υλοποίησή τους.

Παράλληλα, ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Πάφου ότι οι διαδικασίες για την παραχώρηση του κτηρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με εκτίμηση ότι θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων δύο έως τριών μηνών. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου εκφράζει την ικανοποίηση του για το ουσιαστικό περιεχόμενο της σύσκεψης και τη δέσμευση που εκφράστηκε για τη συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας.

Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία των έργων και να παρεμβαίνει θεσμικά, με μοναδικό γνώμονα την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των αναπτυξιακών υποδομών που έχει ανάγκη η επαρχία Πάφου.