Τι θα κάνει η φον ντερ Λάιεν με το περίστροφο που της χάρισε ο Ερντογάν

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σκοπεύει να δωρίσει σε στρατιωτικό μουσείο το περίστροφο που της χάρισε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αφού πρώτα καταστεί μη λειτουργικό, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Ερωτηθείς τι θα απογίνει το όπλο, ο Γκιλ απάντησε ότι «η Πρόεδρος εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον Πρόεδρο Ερντογάν για αυτή τη χειρονομία. Το πυροβόλο όπλο θα μεταφερθεί και θα φυλαχθεί με ασφάλεια και, μόλις απενεργοποιηθεί, πρόθεση της Προέδρου είναι να το δωρίσει σε στρατιωτικό μουσείο».

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν διευκρίνισε ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά του να σχολιάσει εκ μέρους του Τούρκου Προέδρου το σκεπτικό της χειρονομίας, παραπέμποντας σχετικά ερωτήματα στον εκπρόσωπο του Ερντογάν.

Ο Γκιλ αξιοποίησε την ερώτηση για να αναφερθεί και στο περιεχόμενο του τριμερούς δείπνου εργασίας μεταξύ της φον ντερ Λάιεν, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και του Ερντογάν, το οποίο, όπως είπε, κάλυψε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων: στις διμερείς σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας συζητήθηκαν θέματα άμυνας, μετανάστευσης και κινητικότητας, εμπορίου και βιομηχανικής πολιτικής, ενώ η συζήτηση επεκτάθηκε και σε ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων το Κυπριακό, η Ουκρανία, ο Καύκασος και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάλογη διαδικασία, δηλαδή απενεργοποίηση και μεταφορά με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας θα ακολουθηθεί και για το περίστροφο που παρέλαβε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια της ομάδας ασφαλείας του για τους απαραίτητους ελέγχους πριν καταλήξει στις εγκαταστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το δώρο, ένα χειροποίητο, χαραγμένο περίστροφο Sarsilmaz SR 38 με πραγματικά πυρομαχικά, σε ξύλινη θήκη με τη σημαία της Τουρκίας και το λογότυπο του ΝΑΤΟ, φέρει και πινακίδα που το περιγράφει ως «το πρώτο περίστροφο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας» προκάλεσε σειρά διαφορετικών χειρισμών από τα κράτη-μέλη.

Ο Βέλγος Πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ μετέφερε το όπλο και τα φυσίγγια στις αποσκευές του εν αγνοία του στο Βέλγιο και το περιεχόμενο του δώρου αποκαλύφθηκε μόνον στην πίστα του αεροδρομίου στο Μέλσμπρουκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο παραδόθηκε στη συνέχεια στην αστυνομία του αεροδρομίου για φύλαξη σε χρηματοκιβώτιο.

Η Ολλανδία και η Σουηδία μετέφεραν τα όπλα στις πρεσβείες τους στην Άγκυρα, ενώ το ολλανδικό αναμένεται να απενεργοποιηθεί, ενώ η Σουηδία θα αναμένει να ετοιμαστούν τα σχετικά έγγραφα εισαγωγής του.

Βοηθός του Πολωνού Προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε ότι το όπλο ανέμενε εκτελωνισμό στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας και θα φυλασσόταν «σε κατάλληλο μέρος, ώστε να είναι πρώτα ασφαλές και έπειτα να τιμάται ως δώρο», προσθέτοντας πως «σίγουρα κανείς δεν πρόκειται να πυροβολήσει με αυτό».

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έλαβε το όπλο μαζί με κιτ καθαρισμού και 500 φυσίγγια, σύμφωνα με πηγή του Ντάουνινγκ Στριτ, και το άφησε στην Τουρκία, ενώ αντίθετα, το περίστροφο της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι φυλάσσεται ήδη στο Παλάτσο Κίτζι, μαζί με άλλα κρατικά δώρα.

Το Κυπριακό στο τραπέζι του δείπνου Ερντογάν με Κόστα και φον ντερ Λάιεν

Ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό περιλαμβάνει κοινή ανάρτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το δείπνο με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το βράδυ της Τετάρτης στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η «ανανεωμένη δυναμική» για την προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Αναλυτικά, στην ανάρτηση τους ευχαριστούν τον Ερντογάν για τη θερμή υποδοχή στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι και δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη μεταξύ μας σχέση». Όπως σημειώνουν, «σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, η εταιρική μας σχέση είναι σημαντικότερη από ποτέ».

«Η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στη στήριξη των προσπαθειών για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία,» προσθέτουν, κλείνοντας την ανάρτηση με την αναφορά στο Κυπριακό: «Πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε την ανανεωμένη δυναμική για την προώθηση μιας διευθέτησης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Παρόντες στη συνάντηση τριών ηγετών ήταν η επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Κόστα, Άννα-Μαρία Μπούρα, ο επικεφαλής του επιτελείου της φον ντερ Λάιεν, Μπιόρν Σάιμπερτ, και από την πλευρά της Τουρκίας ο Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, καθώς και ο Υπουργός Εμπορίου, Ομέρ Μπολάτ.

Όπως και σε όλους τους ηγέτες που έλαβαν μέρος στο Σύνοδο του ΝΑΤΟ, Κόστα και φον ντερ Λάιεν έλαβαν ως δώρο του οικοδεσπότη Ερντογάν, όπως συνηθίζεται σε Συνόδους που έχουν να κάνουν με την άμυνα, από ένα περίστροφο, μαζί με αληθινές σφαίρες, μαζί με τα έγγραφα εξαγωγής για κάθε ένα από τα όπλα, στα οποία ήταν χαραγμένο το όνομα του παραλήπτη τους.

Thank you, President @RTErdogan, for the warm welcome to Ankara.



The EU and Türkiye are strategic partners, and we are committed to strengthening our relationship.



In a more challenging world, our partnership matters more than ever.



Türkiye has been an important partner in… pic.twitter.com/gbFpMGgvkM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 9, 2026

ΚΥΠΕ