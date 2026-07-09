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Ποινές φυλάκισης για σωρεία διαρρήξεων και κλοπών στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Το Κακουργιοδικείο Πάφου καταδίκασε σήμερα σε ποινή φυλάκισης 6,5 χρόνων, 37χρονο από την επαρχία Πάφου, αφού τον βρήκε ένοχο στην κατηγορία της διάρρηξης κατοικίας και κλοπής.

Για την ίδια υπόθεση, 38χρονη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών χρόνων για την κατηγορία της κλεπταποδοχής.

Οι καταδικασθέντες εμπλέκονταν σε τουλάχιστον 20 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Απριλίου, 2024 στην Πάφο.

Οι 20 υποθέσεις διαρρήξεων κατοικιών και κλοπών, διαπράχθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου, 2020 και Απριλίου 2024, στην επαρχία Πάφου και είχαν ως αποτέλεσμα την κλοπή χρηματικών ποσών και περιουσίας, συνολικής αξίας €865,000 περίπου.

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