Ξανανοίγει ο φάκελος του «μαύρου βαν»; Ενδεχόμενο μπλόκο από Γενικό Εισαγγελέα

Η ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς προσανατολίζεται στον διορισμό λειτουργών επιθεώρησης–ερευνητών, προκειμένου να εξετάσουν την καταγγελία του επικεφαλής του ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αναφορικά με την υπόθεση του μαύρου κατασκοπευτικού βαν και την κατ’ ισχυρισμό σύγκρουση συμφερόντων του βοηθού γενικού εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η απόφαση του κ. Αγγελίδη και του γενικού εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, να αναστείλουν την ποινική δίωξη του Ισραηλινού Ταλ Ντίλιαν, πρώην στελέχους της Μοσάντ, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του μαύρου κατασκοπευτικού βαν. Το όχημα εισήχθη στην Κύπρο ως μετεωρολογικός εξοπλισμός, ενώ στην πραγματικότητα έφερε συστήματα παρακολούθησης και υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Την πρόθεση της Α...

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