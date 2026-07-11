Διερεύνηση μετά από πίεση εκ των κάτω

Κάνοντας μια αναδρομή διαπιστώνουμε ότι όλες οι ενέργειες που αναλήφθηκαν από την Εκτελεστική Εξουσία για τη διερεύνηση των φοβερών καταγγελιών που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Μ. Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία» γίνονται μετά από ασφυκτική πίεση εκ των κάτω, δηλαδή από την κοινή γνώμη και τα ΜΚΔ. Ήδη οι κατηγορίες διατυπώθηκαν από τον Οκτώβρη του 2022 και παρ' όλη τη σοβαρότητά τους ουδείς, περιλαμβανομένης και της κυβέρνησης, ευαισθητοποιήθηκε να τις ερευνήσει. Πρόκειται για εγκληματικές υποθέσεις διαφθοράς, μιας τεράστιας έκτασης συνωμοσία στην οποία εμπλέκονται όλοι οι θεσμοί της Πολιτείας (Αστυνομία, Εισαγγελία, βουλευτές, τράπεζες, Δικαστική Εξουσία και κυβέρνηση). Όμως για όλους αυτούς τους θεσμούς επικράτησε άκρα σιωπή, ως να μην συνέβαινε τίποτε, και μόνον όταν ένας προεδρικός υποψήφιος ζήτησε να διερευνηθούν οι καταγγελίες, τότε αντέδρασε το επίσημο κράτος και ενεργοποιήθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Η στάση τόσο της κυβέρνησης όσο και των υπολοίπων θεσμών έδειχνε ξεκάθαρη απροθυμία να εξεταστούν οι καταγγελίες, γεγονός που, για έναν πολίτη που διαθέτει την απλή λογική, κρίνεται πολύ ύποπτο. Κανένας δεν ήθελε να τα βάλει με δυνάμεις, πολιτικές ή άλλες, τις οποίες λες και είχαν λόγους να φοβούνται ως εάν κάποια αόρατη δύναμη είχε επιβάλει τρομοκρατία και σιωπή.

Ύστερα από επιμονή του Τύπου, στην αρμόδια επιτροπή που διενήργησε την έρευνα συμπεριλήφθηκε και έγκριτη νομικός από το εξωτερικό και η Αρχή έδωσε το γνωστό πόρισμα. Για τα περαιτέρω έπρεπε να διοριστεί άλλη επιτροπή για να αποφασίσει κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Και σε αυτό το στάδιο υπήρξε πίεση προς την εξουσία για τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Γιατί η κοινή γνώμη είχε λόγους να είναι επιφυλακτική για την πορεία των ερευνών και απαιτούσε όπως όλες οι ενέργειες του Υπ. Συμβουλίου δεν άφηναν καμιά σκιά που να αφήνει περιθώρια αμφισβητήσεων για την αμεροληψία των ερευνών.

Ωστόσο μέσα στην ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών συμπεριλήφθηκε ο νομικός Χρίστος Μυλωνόπουλος που ήταν δικηγόρος του Μιχάλη Ζολώτα, καταγγελλόμενου στην υπόθεση Focus. Η σύγκρουση συμφερόντων είναι προφανής, δεν χρειάζεται επεξήγηση. Μετά από κατακραυγή του κόσμου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Χρίστος Μυλωνόπουλος θα εξαιρεθεί από τη διερεύνηση της Focus στην οποία εμπλέκεται ο Νίκος Αναστασιάδης. Όμως, σύμφωνα με τον νομικό Χρίστο Κληρίδη, αυτό δεν ικανοποιεί γιατί αφού ήταν δικηγόρος της Focus θα πει ότι τάχθηκε με την πλευρά του Νίκου Αναστασιάδη ο οποίος εμπλέκεται και σε άλλες πλείστες υποθέσεις της διερεύνησης και ως εκ τούτου δεν υφίσταται το εχέγγυο της αμεροληψίας. Τελικά ο Χρίστος Μυλωνόπουλος παραιτήθηκε από την ομάδα των ποινικών ανακριτών.

Και τίθεται από μόνο του το ερώτημα: Πώς ένα τέτοιο ευαίσθητο ζήτημα οδηγήθηκε σε αυτό το φιάσκο; Ή ο Πρόεδρος αγνοούσε ότι ο Χρίστος Μυλωνόπουλος ήταν δικηγόρος του κατηγορούμενου Ζολώτα και δεν φρόντισε να μάθει, που σημαίνει τουλάχιστον ερασιτεχνισμό. Ή το έκανε ενώ γνώριζε, που πια το θέμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Ενώ η κοινή γνώμη αναμένει τη μέγιστη επίδειξη αμεροληψίας για την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης αυτής υπόθεσης διαφθοράς, διαπιστώνει, ας το πούμε με τον πιο ήπιο τρόπο, τουλάχιστον προχειρότητα. Ελπίζεται ότι δεν πρόκειται για συνειδητή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Είναι αμφίβολο πώς και πότε θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Το σίγουρο είναι ότι οι μέχρι τώρα χειρισμοί της κυβέρνησης προκάλεσαν ρωγμές στην αντικειμενικότητα της διερεύνησης που επιτείνουν ακόμη πιο πολύ την αμφισβήτηση και την καχυποψία. Λόγω της προϊστορίας και της φύσης των γεγονότων, αφού οι κατηγορίες αγγίζουν ανώτατους αξιωματούχους της Πολιτείας, δεν επιτρέπεται να αφήνεται να αιωρείται ούτε το παραμικρό σύννεφο που να εμποδίζει την πλήρη διαλεύκανσή της.

Και όμως, ακόμη και τώρα παρουσιάζεται στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κερδίσει τη χαμένη της αξιοπιστία και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, φτάνει να διαθέτει την πραγματική βούληση να συγκρουστεί με «παγιωμένες δυνάμεις» και κατεστημένα. Η πλήρης εξιχνίαση και καταδίκη των ενόχων θα αποτελέσει τη λυδία λίθο που θα δοκιμάσει τη σοβαρότητα, τη συνέπεια και την αξιοπρέπεια της κυβέρνησης.