Κόντρα υψηλών εντάσεων και ευθείας αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ, με αφορμή την απόρριψη από τη Βουλή του αιτήματος για εξάμηνη παράταση της θητείας της υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά. Η αντιπαλότητα για το συγκεκριμένο ζήτημα αποκαλύπτει μια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, για τα όρια της πολιτικής διαχείρισης των θεσμών και για τις πραγματικές προτεραιότητες της διακυβέρνησης. Δεν είναι μια απλή διαφωνία, αλλά ενισχύεται από τις σκληρές ένθεν και ένθεν αντιδράσεις τις οποίες προκάλεσε, κυρίως ο τρόπος που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποτύπωσε τις πρώτες του διαφωνίες για την απόρριψη της εξάμηνης παράτασ...
Προεδρική παρεκτροπή με φόντο το... 2028: Η επιμονή για παράταση της θητείας της Μαριλένας Ραουνά
Η καταψήφιση ενός κατ' επείγοντος αιτήματος από την αντιπολίτευση παρουσιάστηκε περίπου ως πράξη εθνικής ανευθυνότητας. Πρόκειται για μιαν υπερβολή που δεν βοηθά ούτε τον δημόσιο διάλογο, ούτε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
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