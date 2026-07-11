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Γαλλία, Κύπρος: Στην κορυφή της Ευρώπης η κοινωνική απαίτηση κατά της φοροδιαφυγής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Οι πολίτες σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ κατατάσσουν την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής ως την κορυφαία φορολογική προτεραιότητα, σύμφωνα με την  ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογία που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή

Οι πολίτες σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ κατατάσσουν την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής ως την κορυφαία φορολογική προτεραιότητα, σύμφωνα με την  ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογία που δημοσιεύτηκε την Πα...

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