Συνελήφθη 41χρονος για απόπειρα ληστείας σε τράπεζα και κλοπή πινακίδων

Η Αστυνομία συνέλαβε το Σάββατο 41χρονο, στο πλαίσιο διερεύνησης της απόπειρας ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας και της κλοπής πινακίδων οχήματος που διαπράχθηκαν στις 19 Ιουνίου στη Λάρνακα. Ο ύποπτος τελούσε ήδη υπό κράτηση για ξεχωριστή υπόθεση απόπειρας ληστείας σε χρυσοχοείο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, ο άντρας συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, χθες το απόγευμα, αναφορικά με υπόθεση απόπειρας ληστείας που διαπράχθηκε στις 19 Ιουνίου, σε υποκατάστημα τράπεζας, στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και σχετικά με υπόθεση κλοπής πινακίδων εγγραφής αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε επίσης στις 19 Ιουνίου, στην επαρχία Λάρνακας.

Αναφέρεται ότι ο 41χρονος τελούσε υπό κράτηση και σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας ληστείας σε χρυσοχοείο, στην επαρχία Λάρνακας.

Σημειώνεται πως το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, διερευνά την υπόθεση.