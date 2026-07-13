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Χειροπέδες σε δύο Ελληνοκύπριους στα κατεχόμενα – Κατηγορούνται για «παραβίαση στρατιωτικής ζώνης» στον Λιμνίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Λεύκα Χαμπέρ»», οι δύο Ελληνοκύπριοι πολίτες, που περιγράφονται ως φίλοι, εισήλθαν στο «έδαφος της τδβκ» μέσω του σημείου διέλευσης Πύργου/Λιμνίτη.

Με την κατηγορία της παραβίασης στρατιωτικής ζώνης περιορισμένης πρόσβασης και χωρίς να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες «ελέγχου μετανάστευσης» συνελήφθησαν χθες δύο νεαροί Ελληνοκύπριοι, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον «δικαστηρίου».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Λεύκα Χαμπέρ»», οι δύο Ελληνοκύπριοι πολίτες, που περιγράφονται ως φίλοι, εισήλθαν στο «έδαφος της τδβκ» μέσω του σημείου διέλευσης Πύργου/Λιμνίτη. Υποστηρίζεται ότι συνέχισαν την πορεία τους με το όχημά τους χωρίς να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες «διαδικασίες μετανάστευσης» στο οδόφραγμα.

Μετά από ελέγχους από «αστυνομικές ομάδες», προστίθεται, τα δύο άτομα συνελήφθησαν για «μη εκπλήρωση των νόμιμων διαδικασιών εισόδου» και μετά από έρευνα – όπως αναφέρεται – ανακαλύφθηκε ότι είχαν παραβιάσει «στρατιωτική ζώνη περιορισμένης πρόσβασης».

Η «αστυνομία», προστίθεται, διεξάγει σχολαστική έρευνα για να διευκρινίσει πλήρως όλες τις πτυχές του περιστατικού και οι ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του «δικαστηρίου».

Οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας γνωρίζουν για το περιστατικό από χθες και γίνονται οι δέουσες ενέργειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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