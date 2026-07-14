Οργή γονέων: Δέκα χρόνια χωρίς συλλήψεις για τη δολοφονία στην Αγία Νάπα

Οι γονείς ενός Βρετανού, ο οποίος δολοφονήθηκε με μαχαίρι στην Αγία Νάπα το 2016, χαρακτήρισαν «αηδιαστικό» το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για την υπόθεση, σχεδόν μία δεκαετία μετά το έγκλημα και παρά την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης εναντίον δύο υπόπτων, μετέδωσε χθες το BBC.

Ο Τζορτζ Λόου, 22 ετών, κτηματομεσίτης από το Ντάρτφορντ, τραυματίστηκε θανάσιμα με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επίθεσης στην Αγία Νάπα. Ο φίλος του, Μπεν Μπάρκερ, δέχθηκε επίσης πολλαπλές μαχαιριές, αλλά επέζησε.

Η Αστυνομία Κύπρου εξέδωσε διεθνή εντάλματα σύλληψης για τους Σαλί Αχμέτ και Μεχμέτ Ακπινάρ, οι οποίοι διέφυγαν στα κατεχόμενα μετά την επίθεση. Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην υπόθεση.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πόνο και θλίψη νιώθουμε κάθε μέρα», δήλωσε στο BBC η μητέρα του Τζορτζ, Έλεν Λόου.

George Low

Μιλώντας ενόψει της συμπλήρωσης δέκα ετών από τον θάνατο του γιου της, πρόσθεσε: «Είναι ψυχικά και σωματικά εξαντλητικό. Κάθε σκέψη μας αφορά το πώς θα συνεχίσουμε και ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα».

Η Τουρκία δεν προχώρησε με την υπόθεση

Οι τουρκικές αρχές είχαν αρνηθεί στο παρελθόν να παραδώσουν τους δύο υπόπτους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά τη θανατική ανάκριση για τον θάνατο του Λόου αναφέρθηκε ότι οι δύο άνδρες πιστεύεται πως στη συνέχεια μετέβησαν στην Τουρκία, η οποία δεν εκδίδει τους πολίτες της.

Η τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο είχε αναφέρει πέρυσι ότι βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα εναντίον του Ακπινάρ. Σε νεότερη ανακοίνωσή της, ωστόσο, ανέφερε ότι οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν να μην προχωρήσουν την υπόθεση.

Η Αστυνομία Κύπρου εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Μεχμέτ Ακπινάρ (αριστερά) και τον Σαλί Αχμέτ.

Σύμφωνα με την πρεσβεία, πληροφορίες που ελήφθησαν από το τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφεραν ότι «η έρευνα παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία του Χατάι, η οποία στη συνέχεια εξέδωσε απόφαση μη άσκησης δίωξης, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν λόγοι για περαιτέρω διαδικασία σε βάρος του Μεχμέτ Ακπινάρ».

Η πρεσβεία ανέφερε επίσης ότι οι τουρκικές αρχές είχαν προηγουμένως ζητήσει νομική συνδρομή από το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με την έρευνα, χωρίς όμως να λάβουν απάντηση.

Το BBC μετέδωσε ότι δεν έλαβε οποιαδήποτε ενημέρωση από τις τουρκικές αρχές για πιθανή έρευνα εναντίον του Αχμέτ ή για το πού βρίσκεται σήμερα. Παραμένει επίσης ασαφές γιατί σταμάτησε η έρευνα εναντίον του Ακπινάρ.

Τα τεκμήρια της κυπριακής Αστυνομίας

Δικηγόροι που συνδράμουν την οικογένεια Λόου είχαν αναφέρει στο παρελθόν ότι η κυπριακή Αστυνομία συνέλεξε τεκμήρια, μεταξύ των οποίων γενετικό υλικό, πιθανό υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, όπλα και καταθέσεις μαρτύρων.

Η Αστυνομία Κύπρου ανέφερε, ωστόσο, ότι, βάσει των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να διαβιβαστούν μόνο μέσω αναγνωρισμένων νομικών διαύλων και ότι οι τουρκικές αρχές δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Να παραδοθούν τα αποδεικτικά στοιχεία»

Ο βουλευτής του Ντάρτφορντ, Τζιμ Ντίκσον, δήλωσε ότι η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη «για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα» και ότι βρίσκεται σε επαφή με Βρετανούς αξιωματούχους στην Κύπρο, προκειμένου να πιέσει για την παραχώρηση των στοιχείων που κατέχουν οι κυπριακές αρχές.

«Τότε θα έχουμε τη δυνατότητα οι δολοφόνοι, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι βρίσκονται εκεί έξω, να δικαστούν από το αρμόδιο δικαστήριο, είτε τουρκικό είτε κυπριακό», ανέφερε.

Ο αναλυτής διεθνών σχέσεων Τζέιμς Κερ-Λίντσεϊ δήλωσε ότι η μη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο.

«Η Τουρκία ουσιαστικά λέει ότι δεν πρόκειται να εκτελέσει αίτημα έκδοσης που προέρχεται από μια χώρα την οποία δεν αναγνωρίζει επισήμως», ανέφερε.

«Και τα υπόλοιπα 191 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν την Κύπρο ως ανεξάρτητο κράτος, όμως η Τουρκία διατηρεί τη συγκεκριμένη θέση», πρόσθεσε.

Ο Ντίκσον ανέφερε ότι ελπίζει να θέσει την υπόθεση στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Ελπίζω ότι, στο τέλος, η Κύπρος και η Τουρκία θα αντιληφθούν πως αυτή η ανεπίλυτη υπόθεση αποτελεί κηλίδα τόσο για τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης τους όσο και για τη φήμη των χωρών τους», δήλωσε.

Η Έλεν Λόου ανέφερε ότι η ίδια και ο σύζυγός της θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για δικαιοσύνη.

«Κάποιοι πιστεύουν ότι, μετά από δέκα χρόνια, θα πρέπει απλώς να προχωρήσουμε, να το ξεχάσουμε, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και πως χάνουμε τον χρόνο μας. Αλλά πρόκειται για τον γιο μας», είπε.

«Όσο αναπνέουμε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό για τον Τζορτζ».