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Σφοδρά πυρά ΑΚΕΛ κατά Κυβέρνησης, ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ για τα στεφάνια στους καταδρομείς της 15ης Ιουλίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Δεν υπάρχει περίπτωση άλλου σύγχρονου κράτους όπου ν’ αποδίδονται τιμές ηρώων σε πρόσωπα που κινήθηκαν εναντίον της Δημοκρατίας, που αποδεδειγμένα οι πράξεις τους οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή»

Σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση, τον ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ ασκεί το ΑΚΕΛ με αφορμή την κατάθεση δάφνινων στεφάνων στους καταδρομείς που συμμετείχαν στην επίθεση κατά του Προεδρικού Μεγάρου στις 15 Ιουλίου 1974.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι «δάφνινα στεφάνια αξίζουν μόνο στους ήρωες», υποστηρίζοντας πως είναι αδιανόητο να αποδίδονται τιμές σε πρόσωπα που, όπως αναφέρει, στράφηκαν εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνέβαλαν στα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία του 1974.

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Δάφνινα στεφάνια αξίζουν μόνο στους ήρωες

Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ κατέθεσαν και φέτος, ανήμερα της επετείου του πραξικοπήματος, δάφνινα στεφάνια στους καταδρομείς που επιτέθηκαν στο Προεδρικό στις 15 Ιουλίου 1974.

Δεν υπάρχει περίπτωση άλλου σύγχρονου κράτους όπου ν’ αποδίδονται τιμές ηρώων σε πρόσωπα που κινήθηκαν εναντίον της Δημοκρατίας, που αποδεδειγμένα οι πράξεις τους οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα η δεξιά και η ακροδεξιά αντί μιας θαρραλέας αυτοκριτικής και απολογίας για χάριν της ενότητας του αγωνιζόμενου λαού μας, συνεχίζουν να προκαλούν.  Τιμούν αυτούς που εκτέλεσαν της εντολές της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β’ και εξυμνούν τους πρωτεργάτες της προδοσίας και της φασιστικής βίας και τους πρωταίτιους του διπλού εγκλήματος που αιματοκύλισε την πατρίδα μας το 1974.

Η στάση τους αυτή εξοργίζει κάθε λογικό και δημοκρατικό άνθρωπο και προσβάλλει βάναυσα τη μνήμη εκατοντάδων ηρώων που αντιστάθηκαν στο πραξικόπημα και στην εισβολή.

Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται ποτέ ν’ αποδεχθεί αυτή την πρόκληση, ούτε και την παραχάραξη της Ιστορίας για τα τραγικά γεγονότα του 1974. Δεν υπάρχει προδοσία χωρίς προδότες, ούτε έγκλημα χωρίς εγκληματίες. Όσα χρόνια και αν περάσουν, θα συνεχίσουμε να μιλούμε για το έγκλημα και την προδοσία. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να γίνει η Ιστορία, συνείδηση και πυξίδα για το μέλλον.

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