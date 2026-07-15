Παπαδόπουλος (ΔΗΚΟ): «Όχι» στα δύο κράτη - «Η ΕΕ βλέπει πλέον την Κύπρο ως μέρος της λύσης»

Την εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο διεθνής παράγοντας αντιμετωπίζουν πλέον την Κύπρο όχι μόνο ως μέρος του προβλήματος αλλά και ως μέρος της λύσης στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε την Τετάρτη ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, κατά την ειδική επετειακή συνεδρία της Βουλής για την καταδίκη του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974.

«Όλα δείχνουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο διεθνής παράγοντας δεν βλέπουν πλέον την Κύπρο μόνο ως μέρος ενός προβλήματος, αλλά και ως μέρος της λύσης, σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περιοχή», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, χαιρετίζοντας τον ενεργότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για το Κυπριακό.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να οδηγήσει στη σύγκληση διευρυμένης διεθνούς διάσκεψης, η οποία θα αποφασίσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη συμφωνημένη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Όπως είπε, το ΔΗΚΟ χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο έχουν αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου, ενώ η ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ, οι σημαντικές περιφερειακές συμμαχίες και η συμμετοχή της χώρας σε σημαντικές διεθνείς εξελίξεις ενισχύουν τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι ο στόχος παραμένει η απελευθέρωση της πατρίδας και η ευημερία του λαού μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.

«Δεν αποδεχόμαστε την επιδιωκόμενη από την Τουρκία αλλαγή της βάσης των διαπραγματεύσεων, σε λύση δυο κρατών», είπε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «δεν αποδεχόμαστε λύση "καλής γειτονίας" δύο κρατιδίων», σημειώνοντας ότι το ΔΗΚΟ επιμένει σε μια λύση που θα προνοεί τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων, την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας, καθώς και ένα λειτουργικό κράτος που θα σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

Αναφερόμενος στις μαύρες επετείους του 1974, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι η σημερινή ειδική συνεδρία της Βουλής διακηρύσσει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποδέχεται τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής, τις λεγόμενες «πραγματικότητες» και τη συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας.

Όπως ανέφερε, υπάρχει υποχρέωση όλων, ως πολιτικού κόσμου και ως Κυπριακού Ελληνισμού, να εργαστούν για την ανατροπή αυτών των τετελεσμένων, να αντισταθούν στη νομιμοποίηση και διαιώνιση της κατοχής και να αποτρέψουν μια διχοτομική και δυσλειτουργική λύση.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστήριξε ότι η σημερινή κατάσταση στην Κύπρο δεν προέκυψε από μόνη της, αλλά αποτελεί συνέπεια του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974.

«Είναι το πραξικόπημα που εκδηλώθηκε την αποφράδα εκείνη μέρα της 15ης Ιουλίου του 1974, που άνοιξε τις κερκόπορτες στους Τούρκους εισβολείς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό επέτρεψε στην Τουρκία να εισβάλει και να καταλάβει σχεδόν ανώδυνα το πιο αναπτυγμένο και παραγωγικό τμήμα της Κύπρου.

Απέδωσε «αδιαμφισβήτητη και ασήκωτη» ιστορική ευθύνη στη χούντα των Αθηνών, λέγοντας ότι οργάνωσε το πραξικόπημα κατά του Προέδρου Μακαρίου με τη βοήθεια της ΕΟΚΑ Β΄ και των ντόπιων οργάνων της.

Αναφέρθηκε επίσης στο ηχητικό υλικό από συνεδρία του υπουργικού συμβουλίου της χούντας την ημέρα της εισβολής, το οποίο, όπως είπε, αποκαλύφθηκε πρόσφατα από Έλληνες δημοσιογράφους και δεν αφήνει περιθώρια εξιλέωσης. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, οι αναφορές του Ιωαννίδη στο συγκεκριμένο ντοκουμέντο επεξηγούν την «ανεξήγητη σιγή των ελληνικών όπλων» κατά την ημέρα της τουρκικής εισβολής.

Παράλληλα, τόνισε ότι, παρότι το πραξικόπημα έδωσε στην Τουρκία την αφορμή και το πρόσχημα για την εισβολή, αυτό πρέπει να υπενθυμίζεται όχι για να διχάζεται ο λαός αλλά για να αποτραπεί η επανάληψη ανάλογων γεγονότων.

«Όχι για να διχάζουμε τον λαό μας, αλλά για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά, ελληνικά χέρια να παραδώσουν ελληνική γη», είπε.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ακόμη ότι η απελευθέρωση της πατρίδας και η ανατροπή των τετελεσμένων της κατοχής προϋποθέτουν μια πολιτική λύση μέσω διαπραγματεύσεων, η οποία θα είναι «πικρή και οδυνηρή», όχι επειδή η Κύπρος έχασε έναν πόλεμο, αλλά επειδή υπήρξε θύμα εθνικής προδοσίας που οδήγησε σε μια άνιση μάχη.

Απέτισε φόρο τιμής στους μαχητές της αντίστασης, στους πεσόντες, στους αγνοούμενους και στους επιζώντες του 1974, σημειώνοντας ότι οφείλουν να τιμώνται καθημερινά. Παράλληλα, χαρακτήρισε ήρωες και τους χιλιάδες πρόσφυγες και αμάχους που βίωσαν τον ξεριζωμό και την απώλεια των περιουσιών τους, αλλά κατάφεραν να συμβάλουν στην αναγέννηση της ημικατεχόμενης Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είπε, η οικονομική ανάπτυξη των επόμενων δεκαετιών και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις θυσίες των προσφύγων.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι, με παρακαταθήκη τις θυσίες όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία, υπάρχει χρέος απέναντι στον τόπο και στις επόμενες γενιές να συνεχιστεί ο αγώνας για την απελευθέρωση της Κύπρου, τονίζοντας ότι αυτό είναι οφειλή τόσο στους ήρωες και τους νεκρούς του 1974 όσο και στα παιδιά και τις γενιές που έρχονται.

ΚΥΠΕ