ΥΠΕΞ: Καλωσορίζει τις πρωτοβουλίες Γκουτέρες, αλλά επικρίνει τον ΟΗΕ για «ίσες αποστάσεις»

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλωσορίζει τη δέσμευση του ΓΓ ΟΗΕ να συνεχίσει τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης και περιεκτικής λύσης, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά παράλληλα εκφράζει απογοήτευση για τη διαχρονική τάση των Ηνωμένων Εθνών για τήρηση ίσων αποστάσεων. Αυτή η τάση, αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του αναφορικά με τις Εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις Καλές Υπηρεσίες του και την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), δεν επιτρέπει την αποτύπωση μίας ολοκληρωμένης και ακριβούς εικόνας για τις πραγματικότητες επί του εδάφους ως αυτές απορρέουν από την τουρκική κατοχή και τη μεθοδολογία που ακολουθούν οι κατοχικές δυνάμεις, υπονομεύοντας την προσπάθεια δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών "καλωσορίζει την εκφραζόμενη δέσμευση του ΓΓ να συνεχίσει τις προσπάθειες του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης και περιεκτικής λύσης, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία καθορίζουν και τις σχετικές παραμέτρους της λύσης του Κυπριακού".

Οπως σημειώνει, "συμμεριζόμαστε τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ ότι τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν υποκαθιστούν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης" και προσβλέπει στην "άμεση επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης, συνολικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ως αυτή καθορίζεται στα σχετικά Ψηφίσματα του Σώματος".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών συμμερίζεται την ανησυχία του ΓΓ του ΟΗΕ στην Έκθεσή του για την UNFICYP, όπου συνεχίζουν να καταγράφονται παραβιάσεις του κατοχικού στρατού στη νεκρή ζώνη και πλησίον αυτής, και ειδικότερα στις περιοχές Πύλας, Βαρωσίων και Στροβιλιών.

"Καταδικάζουμε απερίφραστα τις παράνομες ενέργειες του κατοχικού τουρκικού στρατού, περιλαμβανομένης της παρενόχλησης Κυπρίων πολιτών και των περιορισμών που προσπαθεί να επιβάλει στην Ειρηνευτική Δύναμη και τη δυνατότητά της να επιτελέσει τους όρους εντολής της", αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι "σέβεται και αποδίδει μεγάλη σημασία στον ρόλο που οφείλει να διαδραματίζει η UNFICYP, σύμφωνα με τους όρους εντολής της, ως αυτοί περιγράφονται στο Ψήφισμα 186 (1964) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και αναμένεται η άμεση αποκατάσταση των παραβιάσεων και διασφάλιση συνθηκών ομαλότητας".

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει, ταυτόχρονα, την απογοήτευσή του για την διαχρονική τάση των Ηνωμένων Εθνών για τήρηση ίσων αποστάσεων, η οποία δεν επιτρέπει την αποτύπωση μίας ολοκληρωμένης και ακριβούς εικόνας για τις πραγματικότητες επί του εδάφους ως αυτές απορρέουν από την τουρκική κατοχή και τη μεθοδολογία που ακολουθούν οι κατοχικές δυνάμεις, υπονομεύοντας την προσπάθεια δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.

Ως προς την ανθρωπιστική πτυχή των όρων εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης, το Υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει τους ανθρωπιστικούς όρους εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης, καθώς και την ανάγκη σαφέστερης καταγραφής και ανάδειξης των ευθυνών της Τουρκίας σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης των εγκλωβισμένων, όπως και στο θέμα των αγνοουμένων.

Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαιώνει "τη δέσμευσή του για συνεχή συνεργασία και στενό συντονισμό με την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, για την αποτελεσματική εφαρμογή των όρων εντολής της και με τελικό στόχο την επίτευξη συνολικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ".

ΚΥΠΕ