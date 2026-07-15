Στο Κίεβο ο Χακάν Φιντάν – Στο επίκεντρο ο πόλεμος και οι συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας

Στο Κίεβο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, όπου θα έχει σειρά επαφών με την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας, με βασικά θέματα τις διμερείς σχέσεις, τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Φιντάν θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, τον επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και με ηγετικά στελέχη των Τατάρων της Κριμαίας.

Η Άγκυρα αναμένεται να επαναλάβει τη στήριξή της στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ ο Φιντάν θα τονίσει ότι η Τουρκία παραμένει έτοιμη να φέρει εκ νέου στο ίδιο τραπέζι τη Ρωσία και την Ουκρανία για διαπραγματεύσεις με στόχο μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Φιντάν πρόκειται να υπογραμμίσει ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να επεκταθεί στη θαλάσσια περιοχή, επισημαίνοντας πως οι επιθέσεις σε λιμάνια, εμπορικά και αλιευτικά πλοία είναι απαράδεκτες και ότι η Τουρκία επιδιώκει να διατηρηθεί η Μαύρη Θάλασσα ως ζώνη ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας μέσω της διπλωματίας.

Παράλληλα, θα συζητηθούν η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Τουρκίας-Ουκρανίας στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της άμυνας, η συμμετοχή τουρκικών εταιρειών στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, καθώς και το ζήτημα της Κριμαίας και των δικαιωμάτων των Τατάρων της Κριμαίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την επικύρωση από το ουκρανικό κοινοβούλιο της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με την Τουρκία, η οποία είχε υπογραφεί τον Φεβρουάριο του 2022. Με την υπογραφή της από τον Πρόεδρο Ζελένσκι, η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ, με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2025 οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών ανήλθαν στα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 6,2 δισεκατομμυρίων το 2024.

ΚΥΠΕ