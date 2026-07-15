Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Πολιτειακή, εκκλησιαστική και πολιτική ηγεσία τίμησαν τους πεσόντες του πραξικοπήματος (φωτογραφίες)
| Κόσμος

Στο Κίεβο ο Χακάν Φιντάν – Στο επίκεντρο ο πόλεμος και οι συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ουκρανική ηγεσία, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Άγκυρα παραμένει έτοιμη να διαμεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου και να στηρίξει τη σταθερότητα στη Μαύρη Θάλασσα.

Στο Κίεβο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, όπου θα έχει σειρά επαφών με την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας, με βασικά θέματα τις διμερείς σχέσεις, τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Φιντάν θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, τον επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και με ηγετικά στελέχη των Τατάρων της Κριμαίας.

Η Άγκυρα αναμένεται να επαναλάβει τη στήριξή της στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ ο Φιντάν θα τονίσει ότι η Τουρκία παραμένει έτοιμη να φέρει εκ νέου στο ίδιο τραπέζι τη Ρωσία και την Ουκρανία για διαπραγματεύσεις με στόχο μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Φιντάν πρόκειται να υπογραμμίσει ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να επεκταθεί στη θαλάσσια περιοχή, επισημαίνοντας πως οι επιθέσεις σε λιμάνια, εμπορικά και αλιευτικά πλοία είναι απαράδεκτες και ότι η Τουρκία επιδιώκει να διατηρηθεί η Μαύρη Θάλασσα ως ζώνη ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας μέσω της διπλωματίας.

Παράλληλα, θα συζητηθούν η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Τουρκίας-Ουκρανίας στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της άμυνας, η συμμετοχή τουρκικών εταιρειών στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, καθώς και το ζήτημα της Κριμαίας και των δικαιωμάτων των Τατάρων της Κριμαίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την επικύρωση από το ουκρανικό κοινοβούλιο της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με την Τουρκία, η οποία είχε υπογραφεί τον Φεβρουάριο του 2022. Με την υπογραφή της από τον Πρόεδρο Ζελένσκι, η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ, με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2025 οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών ανήλθαν στα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 6,2 δισεκατομμυρίων το 2024.

ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα