Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Πολιτειακή, εκκλησιαστική και πολιτική ηγεσία τίμησαν τους πεσόντες του πραξικοπήματος (φωτογραφίες)
| Κοινωνία

Αλλάζει πρόσωπο η Πινδάρου - Ξεκινούν έργα στα πεζοδρόμια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στόχος του έργου είναι η αισθητική αναβάθμιση των πεζοδρομίων, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό ότι από τις 20 Ιουλίου 2026 αρχίζουν οι προγραμματισμένες εργασίες επιδιόρθωσης των πεζοδρομίων στην οδό Πινδάρου, στην ενορία Αγίου Αντωνίου.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από το τμήμα της οδού που βρίσκεται στην πλευρά της συμβολής με την οδό Ευγενίας & Θεοδότου.

Στόχος του έργου είναι η αισθητική αναβάθμιση των πεζοδρομίων, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Ο Δήμος Λευκωσίας ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και την υπομονή του κατά τη διάρκεια των εργασιών και καλεί τους πολίτες να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και τις οδηγίες που θα υπάρχουν στην περιοχή.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα