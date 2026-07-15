Αλλάζει πρόσωπο η Πινδάρου - Ξεκινούν έργα στα πεζοδρόμια

Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό ότι από τις 20 Ιουλίου 2026 αρχίζουν οι προγραμματισμένες εργασίες επιδιόρθωσης των πεζοδρομίων στην οδό Πινδάρου, στην ενορία Αγίου Αντωνίου.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από το τμήμα της οδού που βρίσκεται στην πλευρά της συμβολής με την οδό Ευγενίας & Θεοδότου.

Στόχος του έργου είναι η αισθητική αναβάθμιση των πεζοδρομίων, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Ο Δήμος Λευκωσίας ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και την υπομονή του κατά τη διάρκεια των εργασιών και καλεί τους πολίτες να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και τις οδηγίες που θα υπάρχουν στην περιοχή.