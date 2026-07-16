Ένα τροχαίο, δύο οχήματα στις φλόγες: Το αξεσουάρ των λίγων ευρώ που μπορεί να σώσει ζωές

Με αφορμή τη σοβαρή τροχαία σύγκρουση στον κυκλικό κόμβο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, απηύθυνε έκκληση στους οδηγούς να υιοθετήσουν την πρακτική της μεταφοράς πυροσβεστήρα στα ιδιωτικά τους οχήματα, επισημαίνοντας ότι, αν και δεν είναι υποχρεωτικός, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στα πρώτα κρίσιμα λεπτά μιας πυρκαγιάς.

Ο κ. Κεττής, σχολιάζοντας το περιστατικό, ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο από τα τρία οχήματα που συγκρούστηκαν, ωστόσο το θετικό είναι πως οι επιβαίνοντες είχαν ήδη εξέλθει από τα οχήματα και δεν κινδύνευσαν από τις φλόγες. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση είπε:«Κρατάμε το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την πυρκαγιά. Στο παρελθόν είχαμε περιπτώσεις όπου μετά από τροχαίες συγκρούσεις εγκλωβίστηκαν άτομα σε οχήματα που πήραν φωτιά, με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα»,.

Γιατί πιάνει φωτιά ένα όχημα μετά από σύγκρουση

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής εξήγησε ότι, παρότι η εκδήλωση πυρκαγιάς μετά από τροχαίο δεν είναι καθημερινό φαινόμενο, αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο.Όπως είπε, όταν ένα όχημα βρίσκεται σε λειτουργία αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες στον χώρο του κινητήρα, ενώ μετά από μια σύγκρουση είναι πιθανό να προκληθεί διαρροή καυσίμων. Στην περίπτωση της βενζίνης, που έχει πολύ χαμηλό σημείο ανάφλεξης, ακόμη και η επαφή με θερμές μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει άμεσα ανάφλεξη.

«Να αποκτήσουμε κουλτούρα πυροσβεστήρα»

Ο Ανδρέας Κεττής στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας όσον αφορά τον εξοπλισμό ασφαλείας των ιδιωτικών οχημάτων.

«Είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει πυροσβεστήρας στο αυτοκίνητο, ώστε, αν εκδηλωθεί φωτιά, να μπορεί να περιοριστεί στο αρχικό στάδιο μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, στην Κύπρο δεν έχει ακόμη καλλιεργηθεί η κουλτούρα της ύπαρξης πυροσβεστήρα στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς υπάρχουν καθημερινά, είτε λόγω τροχαίου είτε εξαιτίας μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης.

Σημαντική και η σωστή συντήρηση

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής υπογράμμισε ότι η πρόληψη δεν περιορίζεται μόνο στην κατοχή πυροσβεστήρα, αλλά ξεκινά από τη σωστή συντήρηση του οχήματος.

Όπως εξήγησε, μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες, κακή συντήρηση ή ακόμη και η τριβή εξαρτημάτων μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη χωρίς να προηγηθεί τροχαίο ατύχημα.

«Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συντήρηση των οχημάτων τους, γιατί πολλές πυρκαγιές μπορούν να προκληθούν από προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί», τόνισε.