Ανηφόρισε τον λόφο του Προεδρικού η Γραμματεία του ΔΗΚΟ – Τελικές αποφάσεις για τον ανασχηματισμό του Υπουργικού

Στο Προεδρικό Μέγαρο για τρίτη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη βρέθηκε σήμερα η Γραμματεία του ΔΗΚΟ για τις τελευταίες διαβουλεύσεις στο θέμα του επικείμενου ανασχηματισμού.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή 11 Ιουλίου, η Γραμματεία του ΔΗΚΟ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος απέρριψε το αίτημα για τοποθέτηση στελεχών του κεντρώου κόμματος στα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών κατά τον επερχόμενο ανασχηματισμό.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η δεύτερη συνάντηση διεξήχθη σε καλύτερο κλίμα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενημερώνει τα μέλη της Γραμματείας του ΔΗΚΟ ότι το επόμενο διάστημα θα καθιερωθούν καλύτεροι τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και του κόμματος.

Εβδομαδιαίες συναντήσεις σε τρία επίπεδα

Η συζήτηση την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε με παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος ανέφερε ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα του ΔΗΚΟ για καλύτερο συντονισμό μέσα από τον προγραμματισμό εβδομαδιαίων συναντήσεων που θα πραγματοποιούνται σε τρία επίπεδα. Θα πραγματοποιείται συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του προέδρου του ΔΗΚΟ. Επίσης θα πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πική και του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου του ΔΗΚΟ Πανίκου Λεωνίδου αλλά και μεταξύ βουλευτών του κόμματος και υπουργών της

Ανασχηματισμός Υπουργικού

Στο θέμα του ανασχηματισμού ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι θα προβεί σε ορισμένες αλλαγές ενόψει και της αποχώρησης της υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου, η οποία αποδέχθηκε τον διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταλήξει ακόμη στο μέγεθος του ανασχηματισμού και ποιους υπουργούς θα αφορούν οι αλλαγές. Θα πρέπει, όπως είπε, να ενημερώσει πρώτα τους ενδιαφερομένους και ακολούθως να εισέλθει σε συζήτηση με το ΔΗΚΟ.

Τα μέλη της Γραμματείας του ΔΗΚΟ με επικεφαλής τον Νικόλα Παπαδόπουλο επεσήμαναν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι το 2023 υπήρχε συνεννόηση για 30% συμμετοχή του κόμματος στο Υπουργικό Συμβουλίου, κάτι που συνεπάγεται δύο υπουργεία και δύο υφυπουργεία. Υποστήριξαν δε ότι σήμερα το ΔΗΚΟ συμμετέχει επίσημα στο Υπουργικό Συμβούλιο μόνο με δύο υπουργούς που είναι οι δύο εκ των τριών αντιπροέδρων του κόμματος Μιχάλης Δαμιανού (Υπουργείο Ενέργειας) και Νεόφυτος Χαραλαμπίδης (Υπουργείο Υγείας). Ασχέτως εάν τους χρεώνουν τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό και την υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έδειξε κατανόηση στο αίτημα του ΔΗΚΟ για αυξημένη συμμετοχή στο κυβερνητικό σχήμα μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών που το καθιστά το μοναδικό συγκυβερνών κόμμα στη Βουλή. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν πρόκειται να θέσει εκτός κυβέρνησης την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχθηκε το αίτημα του ΔΗΚΟ να θέσει λίστα με ονόματα για τον επικείμενο ανασχηματισμό. Είναι άγνωστο ποια πρόσωπα έχει υπόψη ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, ωστόσο ακούγονται τα ονόματα του Γιώργου Σολωμού, της Εύης Τσολάκη και του Χρίστου Σενέκη οι οποίοι έλαβαν μεγάλο αριθμό σταυρών στις εκλογές αλλά δεν κατάφεραν να εκλεγούν βουλευτές.

Ημικρατικοί Οργανισμοί

Στη συνάντηση της Παρασκευής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδειξε κατανόηση και στο αίτημα του ΔΗΚΟ για τους διορισμούς στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών. Το επιχείρημα του ΔΗΚΟ είναι ότι κομματικά στελέχη υποβάλλουν αίτηση στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για πολιτικές θέσεις αλλά απορρίπτονται με αμιγώς τεχνοκρατικά κριτήρια, τονίζοντας ότι τα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών είναι μέρος του κυβερνητικού σχήματος. Και σε αυτό το θέμα φαίνεται να υπήρξε κατανόηση από πλευράς του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το όλο ζήτημα.