Σεισμός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Κατηγορίες σε 4 εν ενεργεία βουλευτές για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες σε 22 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετοί πρώην ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικά στελέχη, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια.

Οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο.

Η EPPO διεξάγει αρκετές παράλληλες έρευνες σχετικά με φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, ώστε η EPPO να μπορέσει να προχωρήσει στις έρευνές της για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021 και να εξακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, αναζητώντας τόσο επιβαρυντικά όσο και απαλλακτικά στοιχεία.

Οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις στις διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλοίωση των πορισμάτων των ελέγχων, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

Σε σχέση με τις έρευνες αυτές, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021, η EPPO απαγγέλλει πλέον κατηγορίες, στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε πράξεις απιστίας, στον πρώην γενικό διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας, καθώς και σε δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές. Οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων. Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για πλημμεληματικές πράξεις, όπως απάτη σε βάρος επιδοτήσεων, απόπειρα απάτης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ψευδή βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας στα αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν οι ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί.

Εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε ετών, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ