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Ψηφιακή: Το κράτος ρίχνει την ευθύνη στη Hellas Sat - Εκτός πλάνου η επιδότηση

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

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Το θέμα συζητείται σήμερα Πέμπτη στην επιτροπή Μεταφορών.

Χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό φαίνεται πως κινείται το υφυπουργείο Καινοτομίας σε σχέση με την ψηφιακή τηλεόραση. Το θέμα συζητείται σήμερα Πέμπτη στην επιτροπή Μεταφορών.

Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη στη Hellas Sat και ζητά τη μείωση της ποιότητας του τρόπου εκπομπής της. Στην ουσία οδηγούνται σε ένα πισωγύρισμα, αυτό που αποκάλυψε ο «Π» πως θα μειωθούν οι εκπομπές του σήματος της εταιρείας θεωρώντας το κράτος πως εκεί εντοπίζεται το σοβαρότερο πρόβλημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί πώς θα προχωρήσει το κράτος όταν τελειώσει η νέα μεταβατική περίοδος.

Σε σχέση με το θέμα επιδότησης που ζητήθηκε από τους βουλευτές, ο αρμόδιος υφυπουργός Νικόδημος Δαμιανού ανέφερε πως είναι θέμα πολιτικής και εξετάζεται από την κυβέρνηση, ωστόσο διαφάνηκε πως δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης πατώντας στην προηγούμενη μετάβαση που δεν ακολουθήθηκε τέτοια πολιτική.

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