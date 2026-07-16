Κακουργιοδικείο Λευκωσίας: Επιμένει ο «Μάρωνας» για Ζαβράντωνα

Με την κατάθεση του βασικού μάρτυρα κατηγορίας, συνεχίστηκε η επανεκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου Ζαβράντωνα, ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία. Στο πλαίσιο της σημςρινής ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσε ο Γιάννος Αντρέου άλλως «Μάρωνας».

Εντός και εκτός του χώρου των Δικαστηρίων στη Λευκωσία, από νωρίς το πρωί η Αστυνομία έλαβε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θεωρώντας ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του συγκεκριμένου μάρτυρα, ο οποίος εδώ και μερικά χρόνια είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Άντρες του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού τον συνόδευσαν στο Δικαστήριο ενώ μέλη άλλων υπηρεσιών της Αστυνομίας ήταν στο πόδι για την επιχείρηση που στήθηκε με σκοπό την ομαλή κατάθεση του «Μάρωνα».

Η διαδικασία άρχισε με την πρώτη κατάθεση του Γιάννου Αντρέου, στις 21 Ιανουαρίου 2019, όπου αναφερόταν στα γεγονότα της υπόθεσης, την μεταφορά της στρατιωτικής τσάντας με τα 15 κιλά κοκαΐνης και την σύλληψή του στις 16 Ιανουαρίου 2019. Ο «Μάρωνας» στην συγκεκριμένη κατάθεση ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τα ναρκωτικά χωρίς να κατονομάζει οποιοδήποτε, υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2019 σε 16 χρόνια φυλάκιση. Ο «Μάρωνας» ανέφερε ότι δεν υιοθετεί το περιεχόμενο της αρχικής του κατάθεση.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο μάρτυρας, ζήτησε από τον Δικηγόρο του να δώσει νέα κατάθεση, κάτι που διευθετήθηκε και έγινε στις 24 Ιουνίου 2020. Στο πλαίσιο της νέας κατάθεσης που έδωσε στην Αστυνομία, ο «Μάρωνας» είπε ότι στην αρχή φοβόταν να μιλήσει και αποφάσισε να «τα τραβήσει ούλλα πάνω του». Στην 2η κατάθεσή του ανέφερε ότι ο άνθρωπος που τον έβαλε να παραλάβει τα ναρκωτικά ήταν ο Ζαβράντωνας και στην συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκαν και στην σχέση που ανέπτυξαν μετά την αποφυλάκιση του Ζαβράντωνα. Υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος μετέβη στην Ολλανδία για να διευθετήσει την αγορά της κοκαΐνης και στις 15 Ιανουαρίου 2019 του είπε «να έχεις τον νου σου» γιατί την επόμενη ημέρα θα διευθετούσαν την παραλαβή των ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννος Αντρέου άλλως «Μάρωνας» αποφυλακίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2023 κατόπιν αίτησης για απονομή προεδρικής χάρης η οποία και εγκρίθηκε.

Στη μέγγενη της υπεράσπισης

Όπως αναμενόταν, δεδομένων και όσων προηγήθηκαν στην πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης που ακυρώθηκε, ο Χρίστος Πουτζιουρής δικηγόρος υπεράσπισης του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα άσκησε πολύ στενό πρέσινγκ στον «Μάρωνα». Με την αντεξέτασή του άρχισε σήμερα και αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, ο κ. Πουτζιουρής, εστίασε σε αρκετά σημεία τις ερωτήσεις και τις υποδείξεις του στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή κατάθεσης από τον «Μάρωνα» ήταν προϊόν συνδιαλλαγής προκειμένου να καταθέσει εναντίον του Ζαβράντωνα.

Στο πλαίσιο της σημερινής του κατάθεσης ο «Μάρωνας» όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί για τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να αλλάξει την αρχική του κατάθεση και στην συνέχεια να εμπλέξει τον Ζαβράντωνα, είπε ότι ο λόγος που το έκανε ήταν διότι ο κατηγορούμενος του υποσχέθηκε ότι θα στεκόταν δίπλα του μετά την καταδίκη του, και θα φροντίζει το μαγαζί του, χωρίς να τηρήσει την υπόσχεσή του. Αυτός, σύμφωνα με τον «Μάρωνα» ήταν ο λόγος για τον οποίο άλλαξε την κατάθεσή του.

Ο κ. Πουτζιουρής υπέδειξε στον μάρτυρα ότι, περίπου 15 ημέρες μετά την καταδίκη του Ζαβράντωνα, υπέβαλε την αίτηση για Προεδρική χάρη η οποία εγκρίθηκε. Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της χθεσινής διαδικασίας, ο «Μάρωνας» μετά την αποφυλάκισή του μετέβη στα κατεχόμενα και συγκεκριμένα στο χωριό του στον Κορμακίτη, όπου διαμένει. Σε επίμονες ερωτήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης ο «Μάρωνας» ανέφερε ότι μετά την αποφυλάκισή του, συμφωνήθηκε να του δώσουν νέο διαβατήριο με άλλο όνομα και επίθετο καθώς και χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ.

Η διαδικασία αντεξέτασης του βασικού μάρτυρα κατηγορίας αναμένεται να συνεχιστεί αύριοστις 9:30. Αναμένεται και η αυριανή διαδικασία να είναι πολύωρη με σκοπό την ολοκλήρωσή της.