Ιστορίες ανθρωπιάς στην Κύπρο του 1946-1949: Παρουσιάστηκε το ερευνητικό έργο για τους 52.000 Εβραίους στα βρετανικά στρατόπεδα κράτησης

Παρουσιάστηκε το ερευνητικό έργο «Βρετανικά Στρατόπεδα Κράτησης Εβραίων Επιζώντων του Ολοκαυτώματος στην Κύπρο (1946-1949): Μαρτυρίες Κυπρίων», το οποίο καταγράφει προφορικές μαρτυρίες Κυπρίων για τη λειτουργία των βρετανικών στρατοπέδων κράτησης στην Κύπρο και τις εμπειρίες περίπου 52.000 Εβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος που κρατήθηκαν στο νησί την περίοδο 1946-1949, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο.

Το έργο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία του Ισραήλ, σε συνεργασία με τον Κυπρο-Ισραηλινό Σύνδεσμο Φιλίας και την εταιρεία Shoham (Cyprus), με στόχο τη διάσωση και ανάδειξη μιας λιγότερο γνωστής πτυχής της κοινής ιστορίας Κύπρου και Ισραήλ.

Χαιρετίζοντας την παρουσίαση, ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, Όρεν Ανόλικ, ανέφερε ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί κοινή ευθύνη, σημειώνοντας ότι η «η έρευνα αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της κοινής μας ιστορίας, τιμώντας τους Κυπρίους που επέδειξαν αλληλεγγύη προς τους Εβραίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος».

Όπως αναφέρεται, το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017 με πρωτοβουλία της Πρεσβείας του Ισραήλ και υλοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη της Δρος Ευαγγελίας Ματθοπούλου. Βασικός στόχος του ήταν η συλλογή και τεκμηρίωση προφορικών μαρτυριών Κυπρίων που γνώρισαν ή συνέδραμαν Εβραίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, οι οποίοι κρατήθηκαν από τις βρετανικές αρχές στην Κύπρο κατά την περίοδο 1946-1949.

Στο πλαίσιο του έργου καταγράφηκαν 20 βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες από 23 Κύπριους αφηγητές, συνολικής διάρκειας σχεδόν 14 ωρών, ενώ συγκεντρώθηκε σημαντικό αρχειακό υλικό, όπως φωτογραφίες, έγγραφα και προσωπικά τεκμήρια.

Οι μαρτυρίες προέρχονται κυρίως από την Αμμόχωστο, τη Δερύνεια και την Ξυλοτύμπου, περιοχές που συνδέθηκαν άμεσα με τη λειτουργία των βρετανικών στρατοπέδων κράτησης. Μέσα από τις αφηγήσεις καταγράφονται οι εμπειρίες Κυπρίων που ήρθαν σε επαφή με τους Εβραίους κρατουμένους, καθώς και περιστατικά αλληλεγγύης και βοήθειας από την τοπική κοινωνία.

«Κατά την παρουσίαση προβλήθηκαν επιλεγμένα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις, τα οποία ανέδειξαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ιστορίες ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και θάρρους, αλλά και τα δίκτυα Κυπρίων που στήριξαν Εβραίους κρατουμένους κατά την παραμονή τους στο νησί», αναφέρεται.

Η Πρεσβεία του Ισραήλ σημειώνει ότι το ερευνητικό αρχείο αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τη μελλοντική ιστορική έρευνα και εκπαίδευση, ενώ θέτει ως επόμενο στόχο τη φιλοξενία της συλλογής σε ψηφιακό αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης, ώστε το υλικό να καταστεί διαθέσιμο σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό.

Πηγή: ΚΥΠΕ