Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 19 ώρες

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή - Πότε κορυφώνεται η ζέστη
| Κύπρος

Ένωση Δήμων: Από «κόσκινο» η κυβερνητική πρόταση για την κρατική χορηγία - Κλειδώνει η επίσημη θέση στις 24 Ιουλίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τεχνοκράτες της ομάδας εργασίας αξιολογούν διεξοδικά το πλαίσιο που διαβίβασε το Υπουργείο Εσωτερικών – Στο Διοικητικό Συμβούλιο η τελική απόφαση την επόμενη εβδομάδα.

Υπό αξιολόγηση βρίσκεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου η κυβερνητική πρόταση για το πλαίσιο της κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους, η οποία διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δήμων αναφέρει ότι έχει παραλάβει την πρόταση της Κυβέρνησης, η οποία, όπως σημειώνει, διέρρευσε και στον Τύπο, και ήδη την έχει θέσει προς εξέταση από ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή τεχνοκρατών, ώστε να αξιολογηθούν διεξοδικά όλες οι πτυχές της.

Προσθέτει ότι η επίσημη θέση της Ένωσης επί της πρότασης θα διαμορφωθεί μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΥΠΕΣκρατική χορηγίαΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα