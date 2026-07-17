Ένωση Δήμων: Από «κόσκινο» η κυβερνητική πρόταση για την κρατική χορηγία - Κλειδώνει η επίσημη θέση στις 24 Ιουλίου

Υπό αξιολόγηση βρίσκεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου η κυβερνητική πρόταση για το πλαίσιο της κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους, η οποία διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δήμων αναφέρει ότι έχει παραλάβει την πρόταση της Κυβέρνησης, η οποία, όπως σημειώνει, διέρρευσε και στον Τύπο, και ήδη την έχει θέσει προς εξέταση από ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή τεχνοκρατών, ώστε να αξιολογηθούν διεξοδικά όλες οι πτυχές της.

Προσθέτει ότι η επίσημη θέση της Ένωσης επί της πρότασης θα διαμορφωθεί μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ