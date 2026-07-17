Ερχιουρμάν: Θετικό βήμα η επίσκεψη Γκουτέρες – Θα συζητήσουμε νέες ιδέες στο Κυπριακό

Θετικά υποδέχθηκε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν την επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική ευκαιρία για ουσιαστικές επαφές στο Κυπριακό έπειτα από 16 χρόνια.

Σε ανάρτηση του στα ΜΚΔ ο κ. Ερχιουρμάν ανέφερε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει ήδη εκφράσει τη στήριξή της στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό και σημείωσε ότι αντιμετωπίζει θετικά την απόφασή του να επισκεφθεί το νησί στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών.

Υπογράμμισε ότι η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα είναι η πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια που Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα μεταβεί στην Κύπρο για να συναντηθεί στο νησί με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν σημείωσε ότι, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, είχε επανειλημμένα επισημάνει τη σημασία να συζητούνται στη Λευκωσία πολλά από τα ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό.

Πρόσθεσε ότι θεωρεί ορθή την προγραμματιζόμενη πραγματοποίηση των συναντήσεων στο ανώτατο επίπεδο και με τη συμμετοχή του ίδιου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε, στις επαφές αναμένεται να συζητηθούν, πέραν των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και οι ιδέες που συνδέονται με την προσέγγιση ότι «αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά», την οποία είχε διατυπώσει ο Αντόνιο Γκουτέρες μετά τη διαδικασία του Κραν Μοντανά.

Ο κ. Ερχιουρμάν εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι συναντήσεις θα είναι χρήσιμες, ώστε οι δύο πλευρές να κατανοήσουν καλύτερα η μία τις θέσεις της άλλης, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη να αντιληφθούν σαφέστερα τις απόψεις των πλευρών, να τις καταγράψουν και να καθοριστεί η κατεύθυνση των επόμενων προσπαθειών.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και να συμβάλλει στη διαδικασία με ειλικρίνεια και σοβαρότητα.