Κλιμάκωση στον Κόλπο: Επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε Κουβέιτ και Κουρδιστάν – Μπαράζ αμερικανικών επιδρομών στο Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους έως ότου σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότιο Ιράν και στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, δήλωσε ότι οι «αποτελεσματικές και στοχευμένες επιθέσεις» που εξαπολύονται από το ιρανικό έδαφος θα συνεχιστούν μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία στη νότια ακτή της χώρας και στο Στενό του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι υπάρχουν τραυματίες στις τάξεις του έπειτα από ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και στρατοπέδων. Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Χ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Χαλίντ Νταράζ Σαάντ αλ Σαριάν επισκέφθηκε τους τραυματίες στρατιώτες.

Παράλληλα, το υπουργείο Ηλεκτρισμού του Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι ιρανικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να τεθούν εκτός λειτουργίας μονάδες παραγωγής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν για έκτη διαδοχική νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι έπληξε πολιτικές υποδομές και απάντησε με επιθέσεις σε στόχους σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ ανέφεραν ότι δέχθηκαν ιρανικές επιθέσεις, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν αμερικανικά αεροσκάφη στην Ιορδανία.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός της Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, Μασρούρ Μπαρζανί, καταδίκασε τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν κατά της αυτόνομης περιοχής, καλώντας την Τεχεράνη να τερματίσει την κλιμάκωση. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει την κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την Αρμπίλ, στο δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα στην εβδομάδα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ