Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 19 ώρες

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή - Πότε κορυφώνεται η ζέστη
| Κόσμος

Κλιμάκωση στον Κόλπο: Επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε Κουβέιτ και Κουρδιστάν – Μπαράζ αμερικανικών επιδρομών στο Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

ΕΡΑ

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ – Τραυματίες στρατιώτες και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές του Κουβέιτ από ιρανικά drones.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους έως ότου σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότιο Ιράν και στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, δήλωσε ότι οι «αποτελεσματικές και στοχευμένες επιθέσεις» που εξαπολύονται από το ιρανικό έδαφος θα συνεχιστούν μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία στη νότια ακτή της χώρας και στο Στενό του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι υπάρχουν τραυματίες στις τάξεις του έπειτα από ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και στρατοπέδων. Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Χ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Χαλίντ Νταράζ Σαάντ αλ Σαριάν επισκέφθηκε τους τραυματίες στρατιώτες.

Παράλληλα, το υπουργείο Ηλεκτρισμού του Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι ιρανικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να τεθούν εκτός λειτουργίας μονάδες παραγωγής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν για έκτη διαδοχική νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι έπληξε πολιτικές υποδομές και απάντησε με επιθέσεις σε στόχους σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ ανέφεραν ότι δέχθηκαν ιρανικές επιθέσεις, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν αμερικανικά αεροσκάφη στην Ιορδανία.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός της Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, Μασρούρ Μπαρζανί, καταδίκασε τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν κατά της αυτόνομης περιοχής, καλώντας την Τεχεράνη να τερματίσει την κλιμάκωση. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει την κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την Αρμπίλ, στο δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα στην εβδομάδα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΙΡΑΝΗΠΑΠΟΛΕΜΟΣΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΕΠΙΘΕΣΕΙΣΙΡΑΚΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα