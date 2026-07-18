Βροχές στα ορεινά την ώρα που η Κύπρος «ψήνεται» – Εντυπωσιακές εικόνες (βίντεο)

Ένα ιδιαίτερο καιρικό φαινόμενο έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρίσκονται τις τελευταίες ώρες στα ορεινά της Κύπρου.

Την ώρα που το μεγαλύτερο μέρος του νησιού δοκιμάζεται από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες καύσωνα, σε ορεινές περιοχές καταγράφονται τοπικές βροχοπτώσεις, προσφέροντας μια ανάσα δροσιάς.

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στην ομάδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook αποτυπώνουν τη μεταβολή του καιρού, με βροχή να πέφτει σε ορεινές περιοχές, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αποπνικτικές συνθήκες που επικρατούν στις πεδινές και παραλιακές περιοχές του νησιού.

Η πρόγνωση του καιρού για απόψε

Το απόγευμα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Σε περίπτωση καταιγίδας είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη.Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στις παράλιες περιοχές, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.





