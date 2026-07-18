ΔΣΜΚ: Ιστορικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου – Έρχονται μεγάλες μονάδες αποθήκευσης

Ιστορικό βήμα για τη θωράκιση και τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου, ενεργοποιώντας τόσο τον κρατικό σχεδιασμό όσο και τον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί η πρόσφατη απόφαση για ανάπτυξη κεντρικών συστημάτων αποθήκευσης από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), παράλληλα με αντίστοιχες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πηγή από τον ΔΣΜΚ.

«Μπορεί να λεχθεί ότι τα συστήματα αυτά είναι μια βασική υποδομή για το Κράτος μας όπως τα νοσοκομεία τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, διότι η ύπαρξή τους διασφαλίζει και την αξιόπιστη λειτουργία των υποδομών αυτών», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο ΔΣΜΚ έχει ήδη εκδώσει τελικούς και προκαταρκτικούς όρους σύνδεσης σε ιδιώτες επενδυτές για αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης (Stand-alone), συνολικής ισχύος άνω των 200 MW και χωρητικότητας περίπου 500 MWh, καθώς και τελικούς όρους σύνδεσης για ιδιωτικά υβριδικά συστήματα (Φωτοβολταϊκά με μπαταρία), συνολικής ισχύος 29 MW και χωρητικότητας περίπου 100 MWh.

«Με τα έργα αυτά, η Κύπρος εισέρχεται σε μια νέα εποχή ενεργειακής ασφάλειας, επιταχύνοντας την πράσινη μετάβαση της χώρας και δημιουργώντας τις υποδομές για ένα πιο πράσινο και οικονομικά αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα», τόνισε.

Είπε ακόμη ότι η δραστηριοποίηση του ΔΣΜΚ δεν περιορίζει, αλλά αντίθετα προετοιμάζει το έδαφος για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς «τα περιθώρια για περαιτέρω επενδύσεις στην αποθήκευση θα εξακολουθήσουν να παραμένουν ελκυστικά».

Επιπλέον, ανέφερε ότι η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί «ένα από τα πλέον κρίσιμα κομμάτια στο παζλ της πράσινης μετάβασης, ιδιαίτερα για ένα απομονωμένο νησιωτικό ηλεκτρικό σύστημα όπως αυτό της Κύπρου».

«Χωρίς τη δυνατότητα αποθήκευσης, η σε πραγματικό χρόνο δυσανάλογα μεγάλη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε σχέση με την αντίστοιχη κατανάλωση, ιδίως κατά τις μεσημβρινές ώρες, συχνά απορρίπτεται», πρόσθεσε.

Εκτός αυτού, σημείωσε, το σύστημα παραμένει ευάλωτο σε διακυμάνσεις αφού υπόκειται στις καιρικές συνθήκες και τις μεγάλες και απότομες αλλαγές στην ζήτηση φορτίου.

Αναφερόμενη ειδικότερα στην απόφασή 217/2025 της ΡΑΕΚ με την οποία ενέκρινε το αίτημα του ΔΣΜΚ για ανάπτυξη και διαχείριση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα ενσωματωθούν απευθείας στο δίκτυο Μεταφοράς, η πηγή από τον ΔΣΜΚ είπε στο ΚΥΠΕ ότι η έγκριση αυτή παρέχει στον Διαχειριστή «το δικαίωμα να αναπτύσσει και να εκμεταλλεύεται συστήματα αποθήκευσης ως μεταβατική λύση, μέχρι τη φυσική σύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου με τα δίκτυα άλλων κρατών».

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, ο ΔΣΜΚ κατακύρωσε πρόσφατα σχετικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών συστημάτων αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 120 MW και χωρητικότητας 400 MWh.

Σημείωσε ότι οι νέες μονάδες αποθήκευσης του ΔΣΜΚ θα λειτουργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, στοχεύοντας στην ασφάλεια και την αξιοπιστία του Συστήματος Μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι νέες μονάδες αναμένεται ότι θα προστατεύουν το δίκτυο από απότομες αυξομειώσεις της παραγωγής από ΑΠΕ (π.χ. λόγω συννεφιάς ή μεταβολής των ανέμων), θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης παροχής ισχύος στο δίκτυο σε περιπτώσεις απρόοπτης απώλειας παραγωγής, ενώ θα φορτίζουν απορροφώντας την περίσσεια ενέργειας τις ώρες υπερπαραγωγής των ΑΠΕ (κυρίως τις μεσημβρινές ώρες από φωτοβολταϊκά) και θα τη δίνουν πίσω στο σύστημα (αποφορτίζουν) τις απογευματινές ώρες, υποβοηθώντας την κάλυψη της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής και θα μειώνουν τις περικοπές Πράσινης Ενέργειας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι μονάδες θα εγκατασταθούν σε γεωγραφικά επιλεγμένους Υποσταθμούς Μεταφοράς σε τρεις διαφορετικές επαρχίες για τη βέλτιστη και άμεση υποστήριξη των αναγκών του συστήματος.

Ανέφερε επίσης ότι η εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών κεντρικής αποθήκευσης στο Σύστημα Μεταφοράς, δίνει τη δυνατότητα στον ΔΣΜΚ να αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στη λειτουργία, διαχείριση και αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων, ιδίως για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ασφάλειας και ευστάθειας του συστήματος.

Υπό διαμόρφωση το πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων

Ωστόσο, η ίδια πηγή είπε στο ΚΥΠΕ ότι το πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω μονάδων αποθήκευσης τελεί υπό διαμόρφωση, με βασική αρχή τη διασφάλιση της υγιούς λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

«Η λειτουργία των συστημάτων αποθήκευσης του ΔΣΜΚ θα γίνεται με τρόπο που να δίνει προτεραιότητα στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης που δραστηριοποιούνται εμπορικά στην αγορά», ξεκαθάρισε.

Σημείωσε ότι βάσει της νομοθεσίας, με γνωστοποίηση του αρμόδιου Υπουργού θα καθοριστεί η διαδικασία σταδιακής κατάργησης αυτής της παρέκκλισης.

Ανέφερε τέλος ότι το χρονοδιάγραμμα θα προβλέπει τη σταδιακή μεταβίβαση των εγκαταστάσεων του ΔΣΜΚ σε τρίτους, μέσω ανοικτού, διαφανούς και χωρίς διακρίσεις διαγωνισμού, όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με άλλα κράτη-μέλη.

ΚΥΠΕ