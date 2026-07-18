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Τριήμερη κράτηση 42χρονου για διαρρήξεις και κλοπές στην Αμμόχωστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 42χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για περίοδο τριών ημερών.

Διάταγμα τριήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εναντίον 42χρονου, ο οποίος συνελήφθη από το ΤΑΕ Αμμοχώστου για δύο υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής που διαπράχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 σε Πρωταρά και Αγία Νάπα.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διάρρηξης και κλοπής ποσότητας χαλκού και ειδών υγιεινής από ξενοδοχείο στον Πρωταρά, καθώς επίσης και παραβίασης πέντε εμπορευματοκιβωτίων από ανεγειρόμενη οικοδομή στην Αγία Νάπα, και κλοπής μεγάλου αριθμού εργαλείων, καλωδίων καθώς και ενός αυτοκινήτου, οι οποίες διαπράχθηκαν κατά τον Ιανουάριο του 2026, μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, προχώρησαν χθες στη σύλληψη 42χρονου, στη βάση δικαστικού εντάλματος».

Ο 42χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για περίοδο τριών ημερών.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ

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