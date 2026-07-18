Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα – Άνω των 40 βαθμών η θερμοκρασία αύριο Κυριακή
| Κύπρος

Νέα σύλληψη 31χρονου για τη συμπλοκή στην Ξυλοφάγου – Στους έξι οι συλληφθέντες, συνεχίζονται οι έρευνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αστυνομική επιχείρηση για τη συμπλοκή στην Ξυλοφάγου – Νέα σύλληψη 31χρονου

Εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, άντρας ηλικίας 31 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης συμπλοκής, που διαπράχθηκε στην Ξυλοφάγου, το βράδυ στις 08 Ιουλίου. Ο 31χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του, διάρκειας τεσσάρων ημερών, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης, με το ΤΑΕ Αμμοχώστου να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Οι δύο από τους άλλους πέντε υπόπτους, ηλικίας 26 και 24 ετών, επίσης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, στις 15 Ιουλίου. Η Αστυνομία εξακολουθεί να καταζητεί τα άλλα τρία πρόσωπα, καθώς και τέταρτο ύποπτο, η φωτογραφία και τα στοιχεία του οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα στις 10/07/2026.

Για την υπόθεση έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί έξι πρόσωπα συνολικά, αφού στις 09/07/2026 συνελήφθη 27χρονος και στις 13/07/2026 συνελήφθησαν 30χρονος και 20χρονος.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα