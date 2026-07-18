Νέα σύλληψη 31χρονου για τη συμπλοκή στην Ξυλοφάγου – Στους έξι οι συλληφθέντες, συνεχίζονται οι έρευνες

Εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, άντρας ηλικίας 31 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης συμπλοκής, που διαπράχθηκε στην Ξυλοφάγου, το βράδυ στις 08 Ιουλίου. Ο 31χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του, διάρκειας τεσσάρων ημερών, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης, με το ΤΑΕ Αμμοχώστου να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Οι δύο από τους άλλους πέντε υπόπτους, ηλικίας 26 και 24 ετών, επίσης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, στις 15 Ιουλίου. Η Αστυνομία εξακολουθεί να καταζητεί τα άλλα τρία πρόσωπα, καθώς και τέταρτο ύποπτο, η φωτογραφία και τα στοιχεία του οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα στις 10/07/2026.

Για την υπόθεση έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί έξι πρόσωπα συνολικά, αφού στις 09/07/2026 συνελήφθη 27χρονος και στις 13/07/2026 συνελήφθησαν 30χρονος και 20χρονος.