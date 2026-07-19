ΠΠΟΧ:Καταγγελίες για συνθήκες αποθήκευσης ψωμιού σε αρτοποιείο της Πάφου

Καταγγελίες για τις συνθήκες αποθήκευσης ψωμιού σε αρτοποιείο της Πάφου φέρνει στο προσκήνιο ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, ο οποίος δημοσιοποίησε φωτογραφία από τον χώρο, εκφράζοντας προβληματισμό για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που συνοδεύουν τη δημοσίευσή του, ψωμιά φαίνονται να είναι στοιβαγμένα πίσω από πόρτα, σε σημείο όπου υπάρχουν παλέτες, οικοδομικά υλικά, σκουπίδια και ξερόχορτα.

Ο κ. Κυριακού υποστηρίζει ότι η εικόνα αυτή δεν συνάδει με τα πρότυπα υγιεινής που αναμένουν οι καταναλωτές και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν την υπόθεση.

Όπως αναφέρει, για το συγκεκριμένο θέμα έχουν υποβληθεί κατά καιρούς γραπτές καταγγελίες προς το Κρατικό Υγειονομείο Πάφου, τον Διευθυντή των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου και το Τμήμα Παραπόνων του Δήμου Πάφου.

Ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας ζητά να διευκρινιστεί κατά πόσο τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και αν πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, τονίζοντας ότι οι πολίτες ζητούν ίση εφαρμογή της νομοθεσίας και αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας.