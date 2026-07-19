Δεκαεννέα συλλήψεις στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων Αστυνόμευσης

Σε 19 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία, στο πλαίσιο των προληπτικών στοχευμένων επιχειρήσεων Αστυνόμευσης, ανά το παγκύπριο.

Σύμφωνα με σημερινή αστυνομική ανακοίνωση, έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 19 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, βία στην οικογένεια, διάρρηξη κατοικίας, παράνομη κατοχή περιουσίας, κατοχή ναρκωτικών, κατοχή επιθετικού οργάνου, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για παραβάσεις τροχαίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 620 οχήματα και ελέγχθηκαν 848 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 50 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν εννέα καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 252 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 19 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 17 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 105 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οι 25 καταγγελίες αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Επίσης προέκυψαν πέντε υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 420 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν εφτά έλεγχοι οδηγών.