Το Παραλίμνι τίμησε τους ήρωες του 1974 με μήνυμα μνήμης, δικαίωσης και ελευθερίας

Με μηνύματα διατήρησης της ιστορικής μνήμης, δικαίωσης των θυσιών του 1974 και συνέχισης του αγώνα για μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο, τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Παραλίμνι, το Ετήσιο Εθνικοθρησκευτικό Μνημόσυνο των πεσόντων κατά το πραξικόπημα και των ηρώων της τουρκικής εισβολής, καθώς και δέηση για τους αγνοουμένους.

Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος τόνισε ότι η θυσία των ηρώων δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο αγώνας για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και για μια Κύπρο απαλλαγμένη από την κατοχή συνεχίζεται.

Της Θείας Λειτουργίας, του Μνημοσύνου και της Δέησης προέστη ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος. Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, ενώ τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος. Συνδιοργανωτές του μνημοσύνου ήταν η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου και ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής τελέστηκε Τρισάγιο και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων.

Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο κ. Νικολέττος ανέφερε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ημέρα τιμής, ευγνωμοσύνης και εθνικής ευθύνης απέναντι στους πεσόντες και στους αγνοουμένους, σημειώνοντας ότι, 52 χρόνια μετά την τραγωδία του 1974, η μνήμη παραμένει ζωντανή γιατί η θυσία των ηρώων αφορά όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και το παρόν και το μέλλον της Κύπρου.

Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή ως εθνική τραγωδία που άφησε πίσω νεκρούς, αγνοούμενους, πρόσφυγες και μια πατρίδα διχοτομημένη, υπογραμμίζοντας ότι οι ήρωες του Παραλιμνίου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πατρίδας με αυταπάρνηση, βάζοντας το καθήκον πάνω από την προσωπική τους ζωή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους δεκαπέντε πεσόντες και τους αγνοούμενους του Παραλιμνίου, με ξεχωριστή μνεία στον Υποστράτηγο Τάσο Μάρκου, τον οποίο χαρακτήρισε πρότυπο αξιωματικού και ηγέτη που έμεινε πιστός στο καθήκον μέχρι τέλους.

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του κατείχαν επίσης ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού, τους οποίους παρουσίασε ως άξιους συνεχιστές της ίδιας αλυσίδας αγώνων για την ελευθερία, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος έχει ήδη ανεγείρει μνημείο προς τιμήν τους, ώστε οι νεότερες γενιές να γνωρίζουν το τίμημα της ελευθερίας και της αντίστασης απέναντι στην κατοχή.

Ο κ. Νικολέττος αναφέρθηκε ακόμη στις πρωτοβουλίες του Δήμου για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, όπως η ανέγερση μνημείου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, καθώς και στον σχεδιασμό δημιουργίας νέου μεγάλου μνημείου δίπλα από τον ανδριάντα του Υποστράτηγου Τάσου Μάρκου, αφιερωμένου στους ήρωες του Παραλιμνίου.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και θα εργάζεται για μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο, απαλλαγμένη από την κατοχή, τονίζοντας πως η θυσία των ηρώων δεν πρέπει να περιορίζεται σε επετειακές εκδηλώσεις αλλά να αποτελεί καθημερινή στάση ζωής και ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.

ΚΥΠΕ