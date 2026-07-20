Παραδόθηκε το πόρισμα Πασχαλίδη για Videogate: Καμία ποινική ευθύνη στους πρωταγωνιστές - «Αερολογίες» οι αναφορές

Καμία ευθύνη δεν αποδίδεται στους «πρωταγωνιστές» του Videogate, καθώς, σύμφωνα με το πόρισμα του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη, από τη μέχρι σήμερα εξασφαλισθείσα μαρτυρία δεν προκύπτει παραβίαση του Ποινικού Κώδικα από οποιονδήποτε από τους εμπλεκόμενους Κυπρίους.

Στο πόρισμα, το οποίο παραδόθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026, αναφέρεται επίσης ότι τα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν ήταν προϊόν επεξεργασίας, ενώ ορισμένες από τις τοποθετήσεις των εμπλεκομένων χαρακτηρίζονται «αερολογίες» και «φαφλατισμοί», με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους. Την ίδια ώρα, οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με επίκεντρο την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη που ανέθεσε στη συγκεκριμένη εταιρεία την παραγωγή του βίντεο.

Ο ποινικός ανακριτής εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση την οποία μετέδωσε το ΚΥΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή και η δημιουργία του βίντεο φαίνεται να έχει στόχο να επιφέρει πλήγμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως σημειώνει, «τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 08/01/2026 δεν είναι αυθεντικά αλλά αποτελούν προϊόν επεξεργασίας και συνεπώς πέραν του ότι συνιστούν προϊόν αντισυνταγματικών ενεργειών και συνεπώς απαράδεκτης μαρτυρίας, είναι μηδαμινής αν όχι καθόλου αποδεικτικής αξίας».

«Σε αυτά, από κυπριακής πλευράς πρωταγωνιστούν τρία πρόσωπα, δύο από τα οποία είναι γνωστά για την ενεργό εμπλοκή τους στα πολιτικά δρώμενα του τόπου ενώ το τρίτο για τις δραστηριότητες του στον τομέα των επιχειρήσεων», προσθέτει.

Αναφέρει πως «στόχος της παραγωγής/δημιουργίας του βίντεο φαίνεται να είναι να πληγεί η Kυπριακή Δημοκρατία και όχι ιδιωτικά συμφέροντα».

Στην ανακοίνωση «επισημαίνεται το γεγονός ότι μια μέρα πριν την δημοσίευση του μονταρισμένου βίντεο η Κύπρος είχε αναλάβει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως και το γεγονός ότι η ανάρτηση στις 08/01/2026 του μονταρισμένου βίντεο είχε όλα τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένης καμπάνιας από συγκεκριμένη χώρα, η οποία ξεκίνησε το 2021 με στόχο να πλήξει, μεταξύ άλλων, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να αποκλείεται άλλη χώρα εχθρική προς την Κύπρο».

Αναφέρεται επίσης ότι «στους πρωταγωνιστές δόθηκαν διαφορετικά σενάρια σε σχέση με επενδύσεις στην Κύπρο τα οποία, αξιολογούμενα δεν φαίνεται, τουλάχιστο στον παρόν στάδιο, να συνάδουν με την θέση της εταιρείας ως προς τα κίνητρα του πελάτη της».

Με λίγα λόγια, ως τα πράγματα έχουν στο παρόν στάδιο, «δικαιολογείται το συμπέρασμα ότι, το βίντεο αποτελεί μορφή υβριδικής επίθεσης με στόχο να πληγεί το Κυπριακό Κράτος», υπογραμμίζει ο κ. Πασχαλίδης.

Σε σχέση με το θέμα μη συμπερίληψης συγκεκριμένου Ρώσου ολιγάρχη στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Πασχαλίδης αναφέρει ότι διερευνήθηκαν σε βάθος οι σχετικές αναφορές ενός από τους Κύπριους πρωταγωνιστές για αθέμιτες παρεμβάσεις από πλευράς Κυβέρνησης, μη αποκλειομένης και δικής του συμμετοχής.

«Το θέμα διερευνήθηκε σε βάθος με τις έρευνες να αγγίζουν και υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης χωρίς να προκύψει οτιδήποτε το επιλήψιμο. Αντίθετα, εκείνο που προέκυψε ήταν ότι η κυπριακή πλευρά, κατά πάντα ουσιώδη χρόνο, ενήργησε καθόλα νομότυπα», τονίζεται στην ανακοίνωση.