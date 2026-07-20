Στρατιωτική παρέλαση στα κατεχόμενα με παραβιάσεις του κυπριακού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά

Στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε στην κατεχόμενη Λευκωσία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Όπως μετέδωσε το Κρατικό Ραδιόφωνο, σμήνος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πέταξε πάνω από το λεγόμενο «μνημείο νίκης» στην περιοχή Πέντε Μίλι της Κερύνειας, όπου πραγματοποιήθηκε η τουρκική απόβαση το 1974. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, σκάφη του τουρκικού πολεμικού ναυτικού έχουν αγκυροβολήσει στην Κερύνεια.

Την τουρκική κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ.

ΥΠΕΞ: Καταδίκη παράνομης επίσκεψης Αντιπροέδρου Τουρκίας

Σε καταδίκη της παράνομης επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής, προέβη το απόγευμα της Δευτέρας το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η εκ νέου παρουσία του Τούρκου Αντιπροέδρου στα κατεχόμενα υπογραμμίζει και ταυτόχρονα αποτελεί άλλη μια έκφραση παραδοχής ευθύνης, για τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και τις παραβιάσεις, εδώ και 52 χρόνια, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, «παραβιάσεις, οι οποίες έχουν σταθερά και κατ’ επανάληψιν, καταδικαστεί από τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και από τη διεθνή κοινότητα, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον υπέρτατο στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, μέσα από μια βιώσιμη λύση που επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα και την ευημερία όλων των Κυπρίων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από Ραδιόφωνο ΡΙΚ και ΚΥΠΕ