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Με φωτοβολταϊκά στην παραλία...

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Απίστευτο και όμως κυπριακό… Η ευρηματικότητα ορισμένων δεν έχει όρια αφού, εκτός των άλλων παρανομιών που παρατηρούνται αυτή την εποχή πάνω στην παραλία μετά τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας, κατά μήκος του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, κάποιος είχε τη φαεινή ιδέα να εγκαταστήσει και φωτοβολταϊκά συστήματα προς εξυπηρέτηση του πρόχειρου κατασκευάσματος που εγκατέστησε κάτω από ένα δέντρο. Αδιανόητες, απίστευτες εικόνες, οι οποίες μόνο αλγεινή εντύπωση προκαλούν στους χιλιάδες διερχόμενους οδηγούς και επισκέπτες της περιοχής, ντόπιους και ξένους. Δεν έφτανε, δηλαδή, το όργιο παρανομιών με την τοποθέτηση τροχόσπιτων και βαν πάνω στην παραλία, για πρώτη φορά (τουλάχιστον που να περιέπεσε στην αντίληψή μας) βλέπουμε και φωτοβολταϊκά πάνω στην ακτή για εξυπηρέτηση παραπηγμάτων. Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας...

Β. Βας

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ΛΑΡΝΑΚΑΠΑΡΑΛΙΑΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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