Black Cube για Videogate: «Τα στοιχεία μας επαληθεύτηκαν από τις Κυπριακές Αρχές» - Η απάντηση της στον «Π» για τα συμπεράσματα Πασχαλίδη

Τη θέση ότι τα στοιχεία της αποκάλυψαν διαφθορά στην Κύπρο και ότι η αυθεντικότητά τους επαληθεύτηκε από τις Κυπριακές Αρχές εκφράζει, μέσω του «Π», η Black Cube. Η εταιρεία δηλώνει, παράλληλα, βέβαιη ότι η τελική αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας θα οδηγήσει τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Κληθείσα από τον «Π» να σχολιάσει τα συμπεράσματα του ποινικού ερευνητή Ανδρέα Πασχαλίδη, η ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Black Cube απέστειλε την ακόλουθη απάντηση, ζητώντας να δημοσιευθεί αυτούσια:

Η απάντηση της Black Cube:

«Η Black Cube είναι μια ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών, η οποία παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες αποκλειστικά σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό τομέα διεθνώς, υποστηρίζοντας δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες, καθώς και υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Η Black Cube λαμβάνει νομικές συμβουλές σε κάθε δικαιοδοσία όπου δραστηριοποιείται, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα των ενεργειών της.

Η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο που πλήττει τις οικονομίες και παρεμποδίζει τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Black Cube στέκεται σταθερά πίσω από τα στοιχεία που αποκάλυψαν διαφθορά στην Κύπρο. Η αυθεντικότητα των στοιχείων επαληθεύτηκε από τις κυπριακές Αρχές. Η Black Cube αναμένει την τελική αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας και είναι βέβαιη ότι αυτή θα οδηγήσει τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα συμβάλει στη δημιουργία ενός καθαρότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η Black Cube θα συνεχίσει να αποκαλύπτει υποθέσεις απάτης, διαφθοράς και απομείωσης περιουσιακών στοιχείων σε όλες τις υποθέσεις που χειρίζεται παγκοσμίως, όπως πράττει με επιτυχία τα τελευταία 15 χρόνια».