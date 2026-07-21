Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Black Cube για Videogate: «Τα στοιχεία μας επαληθεύτηκαν από τις Κυπριακές Αρχές» - Η απάντηση της στον «Π» για τα συμπεράσματα Πασχαλίδη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η εταιρεία δηλώνει βέβαιη ότι η τελική αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας θα οδηγήσει τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τη θέση ότι τα στοιχεία της αποκάλυψαν διαφθορά στην Κύπρο και ότι η αυθεντικότητά τους επαληθεύτηκε από τις Κυπριακές Αρχές εκφράζει, μέσω του «Π», η Black Cube. Η εταιρεία δηλώνει, παράλληλα, βέβαιη ότι η τελική αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας θα οδηγήσει τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σχετικά άρθρα:

Κληθείσα από τον «Π» να σχολιάσει τα συμπεράσματα του ποινικού ερευνητή Ανδρέα Πασχαλίδη, η ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Black Cube απέστειλε την ακόλουθη απάντηση, ζητώντας να δημοσιευθεί αυτούσια:

Η απάντηση της Black Cube:

«Η Black Cube είναι μια ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών, η οποία παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες αποκλειστικά σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό τομέα διεθνώς, υποστηρίζοντας δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες, καθώς και υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Η Black Cube λαμβάνει νομικές συμβουλές σε κάθε δικαιοδοσία όπου δραστηριοποιείται, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα των ενεργειών της.

Η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο που πλήττει τις οικονομίες και παρεμποδίζει τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Black Cube στέκεται σταθερά πίσω από τα στοιχεία που αποκάλυψαν διαφθορά στην Κύπρο. Η αυθεντικότητα των στοιχείων επαληθεύτηκε από τις κυπριακές Αρχές. Η Black Cube αναμένει την τελική αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας και είναι βέβαιη ότι αυτή θα οδηγήσει τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα συμβάλει στη δημιουργία ενός καθαρότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η Black Cube θα συνεχίσει να αποκαλύπτει υποθέσεις απάτης, διαφθοράς και απομείωσης περιουσιακών στοιχείων σε όλες τις υποθέσεις που χειρίζεται παγκοσμίως, όπως πράττει με επιτυχία τα τελευταία 15 χρόνια».

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΝομική ΥπηρεσίαΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑVIDEOGATEBLACK CUBEΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα