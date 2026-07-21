Όταν το Υπουργικό κάνει «δωράκια»

Γίνεται ο κακός χαμός στη Λεμεσό με την αδειοδότηση του mall από το Υπουργικό Συμβούλιο, την ώρα που όλη η πόλη αντιδρά και είχε προειδοποιήσει με αρνητικές συνέπειες, κυρίως στο κυκλοφοριακό. Για να είμαστε καλά εξηγημένοι, το Υπουργικό Συμβούλιο, όταν δίνει μία άδεια κατά παρέκκλιση, ουσιαστικά καταργεί τις υφιστάμενες πολεοδομικές ζώνες και αυξάνει κατά πολύ την αξία της γης μιας περιουσίας που αγοράστηκε με άλλες τιμές και άλλους όρους. Δηλαδή, αν η γη που θα κτιστεί το mall αγοράστηκε ως βιομηχανική 10 ευρώ, σήμερα έχει αξία 50. Εκλαϊκευμένο μεν, απόλυτα πραγματικό από την άλλη. Μήπως τελικά να φτιάξουμε τις ζώνες και να τις τηρούμε να τελειώνουμε;

Παζ.