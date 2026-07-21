Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Παραπολιτικά

Όταν το Υπουργικό κάνει «δωράκια»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Γίνεται ο κακός χαμός στη Λεμεσό με την αδειοδότηση του mall από το Υπουργικό Συμβούλιο, την ώρα που όλη η πόλη αντιδρά και είχε προειδοποιήσει με αρνητικές συνέπειες, κυρίως στο κυκλοφοριακό. Για να είμαστε καλά εξηγημένοι, το Υπουργικό Συμβούλιο, όταν δίνει μία άδεια κατά παρέκκλιση, ουσιαστικά καταργεί τις υφιστάμενες πολεοδομικές ζώνες και αυξάνει κατά πολύ την αξία της γης μιας περιουσίας που αγοράστηκε με άλλες τιμές και άλλους όρους. Δηλαδή, αν η γη που θα κτιστεί το mall αγοράστηκε ως βιομηχανική 10 ευρώ, σήμερα έχει αξία 50. Εκλαϊκευμένο μεν, απόλυτα πραγματικό από την άλλη. Μήπως τελικά να φτιάξουμε τις ζώνες και να τις τηρούμε να τελειώνουμε; 

Παζ.

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα