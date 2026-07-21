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Αεροδρόμιο Λάρνακας: Συνέλαβαν Βρετανό με 44 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Πρόστιμο 2.800 ευρώ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Εντοπίστηκαν, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν επιβάτη με Βρετανική υπηκοότητα, πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μεγάλη ποσότητα αδασμοφορολόγητων τσιγάρων εντόπισαν και κατάσχεσαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Επιβάτης με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο συνελήφθη, ενώ του επιβλήθηκε εξώδικος συμβιβασμός ύψους 2.800 ευρώ.

Σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι «στις 20 Ιουλίου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν επιβάτη με Βρετανική υπηκοότητα, πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, με την αποσκευή του να περιέχει μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα».

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν συνολικά 44 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. 

«Ο επιβάτης συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με καταβολή ποσού €2.800 ευρώ», αναφέρεται.

Τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

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